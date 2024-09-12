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Будущее Ли Карсли под вопросом: ФА рассматривает варианты замены

Англия

ФА хотят пригласить Пепа Гвардиолу

Будущее Ли Карсли под вопросом: ФА рассматривает варианты замены

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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Несмотря на успешное начало Ли Карсли на посту временного главного тренера сборной Англии, Федерация футбола рассматривает и другие кандидатуры на эту должность, но уже на постоянной основе.

Среди потенциальных претендентов упоминаются Фрэнк Лэмпард, Грэм Поттер и Эдди Хау. Однако настоящей мечтой ФА является Пеп Гвардиола, который может стать свободным агентом летом, поскольку у специалиста контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до июня 2025 года.

Добавим, что следующий матч Англия проведет 10 октября дома против сборной Греции.

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Источник:
Тelegraph
Опубликовал: Екатерина Власова
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