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Защитник Челси может остаться до зимы без игровой практики

Англия

Как решится судьба латераля?

Защитник Челси может остаться до зимы без игровой практики

Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня клубы должны объявить заявку из 25 игроков в сезон АПЛ. Об этом сообщает The Telegraph.

Левый защитник "Челси" Бен Чилвелл не захотел рассматривать вариант с переездом в турецкий "Фенербахче" и не нашел себе нового клуба за время летнего трансферного окна.

На данный момент Бен не тренируется с основной группой, а работает по отдельности. Главный тренер "синих" Энцо Мареска сказал, что никто из тренирующихся отдельно игроков не может рассчитывать на игровые минуты в новом сезоне.

В заявку "Челси" на Лигу Конференций Чилвелл уже не попал. Англичанин надеется, что его хотя бы включат в заявку на АПЛ. Иначе, как минимум, до зимы он просто останется без футбольной практики.

В последний раз Чилуэлл выходил на поле 15 апреля 2024 года, в матче против "Эвертона" (6:0).

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков Назар Черковский
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