Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Саутгемптон" проиграл каждый из своих первых трех матчей нового сезона Премьер-лиги. Их старт после возвращения из Чемпионшипа точно не назовешь удачным. Впрочем, по игре все было не столь безнадежно и эта команда точно может побороться, даже с таким грозным соперником, как "Манчестер Юнайтед". Получится ли у них это?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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