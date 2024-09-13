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Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Рассел Мартин все еще в поиске первой победы в АПЛ

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Саутгемптон" проиграл каждый из своих первых трех матчей нового сезона Премьер-лиги. Их старт после возвращения из Чемпионшипа точно не назовешь удачным. Впрочем, по игре все было не столь безнадежно и эта команда точно может побороться, даже с таким грозным соперником, как "Манчестер Юнайтед". Получится ли у них это?

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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