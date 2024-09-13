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Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Рассел Мартин все еще в поиске первой победы в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Саутгемптон" проиграл каждый из своих первых трех матчей нового сезона Премьер-лиги. Их старт после возвращения из Чемпионшипа точно не назовешь удачным. Впрочем, по игре все было не столь безнадежно и эта команда точно может побороться, даже с таким грозным соперником, как "Манчестер Юнайтед". Получится ли у них это?
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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