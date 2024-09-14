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Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

После такого позора от «Ливерпуля» только побеждать

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Команда Эрика тен Хага проиграла два из своих первых трех матчей нового сезона Премьер-лиги и последнее поражение произошло как раз перед международным перерывом, когда "дьяволы" без шансов уступили своему принципиальному сопернику, "Ливерпулю".
Болельщики очень злые как на главного тренера, так и на команду в целом. Нужно все исправлять и матч против "Саутгемптона" выглядит как хороший шанс это сделать.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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Английская Премьер-лига. 4 тур.

14 сентября. 14:30. Саутгемптон. "Сент-Меррис"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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