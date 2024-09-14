Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда Эрика тен Хага проиграла два из своих первых трех матчей нового сезона Премьер-лиги и последнее поражение произошло как раз перед международным перерывом, когда "дьяволы" без шансов уступили своему принципиальному сопернику, "Ливерпулю".

Болельщики очень злые как на главного тренера, так и на команду в целом. Нужно все исправлять и матч против "Саутгемптона" выглядит как хороший шанс это сделать.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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Английская Премьер-лига. 4 тур.

14 сентября. 14:30. Саутгемптон. "Сент-Меррис"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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