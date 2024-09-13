Родри: Говорят, что я буду соревноваться за Золотой мяч с Винисиусом

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри высказался о своём попадании в число главных претендентов на получение "Золотого мяча"-2024.

"Люди говорят, что я буду соревноваться с Винисиусом, которым я восхищаюсь. Думаю, что он великий игрок.

Участие в этом обсуждении заставляет меня гордиться проделанной мной работой. Это будет немного зависеть от того, что люди ценят [когда голосуют], во что они верят. Честно говоря, есть много игроков, которые заслуживают победы, поэтому посмотрим, каким будет решение.

Но представьте себе, каково это — когда люди, когда я выхожу на улицу, говорят мне: "Ты выиграешь "Золотой мяч", ты этого заслуживаешь".

И для меня это означает, что я уже победитель. Люди, которые верят, что я могу стать лучшим игроком в мире и говорят мне такие вещи - просто невероятны. Никогда не мечтал об этом.

Но как только вы оказываетесь в этой ситуации, в этом положении, благодаря многолетнему труду, большому доверию к себе и помощи всех людей - ты задумываешься об этой награде, и оказаться там просто невероятно", - цитирует Родри ESPN.