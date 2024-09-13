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FA не накажет Энцо Фернандеса за оскорбительные кричалки о сборной Франции
Сделать это может только ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес не будет наказан Футбольной ассоциацией Англии (ФА) за расистские и гомофобные скандирования. Об этом сообщает The Telegraph.
Ранее футболист был заснят на видео, скандирующим оскорбительные кричалки в адрес некоторых игроков сборной Франции во время выступления за национальную команду Аргентины.
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Однако поскольку Фернандес находился в расположении "альбиселесте" на Кубке Америки, когда произошел инцидент, ФА заявляет, что этот вопрос относится к юрисдикции ФИФА.
"Челси" провел собственное расследование поведения Фернандеса, в ходе которого аргентинец извинился перед товарищами по команде и сделал пожертвование в благотворительный фонд по борьбе с дискриминацией, которое также поддержал лондонский клуб.
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