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FA не накажет Энцо Фернандеса за оскорбительные кричалки о сборной Франции

Англия
Обновлено

Сделать это может только ФИФА

FA не накажет Энцо Фернандеса за оскорбительные кричалки о сборной Франции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Челси" Энцо Фернандес не будет наказан Футбольной ассоциацией Англии (ФА) за расистские и гомофобные скандирования. Об этом сообщает The Telegraph.

Ранее футболист был заснят на видео, скандирующим оскорбительные кричалки в адрес некоторых игроков сборной Франции во время выступления за национальную команду Аргентины.

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Однако поскольку Фернандес находился в расположении "альбиселесте" на Кубке Америки, когда произошел инцидент, ФА заявляет, что этот вопрос относится к юрисдикции ФИФА.

"Челси" провел собственное расследование поведения Фернандеса, в ходе которого аргентинец извинился перед товарищами по команде и сделал пожертвование в благотворительный фонд по борьбе с дискриминацией, которое также поддержал лондонский клуб.

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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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