Ливерпуль – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После первых трех туров нового сезона Премьер-лиги команда Арне Слота имеет три "сухие" победы. "Ипсвич", "Брентфорд" и "Манчестер Юнайтед" не смогли забить хотя бы один гол в ворота Алиссона. Следующий претендент — "Ноттингем Форест". Смогут ли "лесники" пробить оборону и голкипера мерсисайдцев?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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