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Ливерпуль – Ноттингем Форест. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Увидим ли мы первый пропущенный "Ливерпулем" гол в сезоне?
Getty Images / Global Images Ukraine
После первых трех туров нового сезона Премьер-лиги команда Арне Слота имеет три "сухие" победы. "Ипсвич", "Брентфорд" и "Манчестер Юнайтед" не смогли забить хотя бы один гол в ворота Алиссона. Следующий претендент — "Ноттингем Форест". Смогут ли "лесники" пробить оборону и голкипера мерсисайдцев?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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