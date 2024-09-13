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Борнмут – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Илья Забарный попытается остановить натиск "Челси"
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский защитник "Борнмута" тяжело начал новый сезон АПЛ, хотя на самом деле это касается не лично его, а всей команды. Следующий матч против "Челси" станет очередным непростым испытанием для "вишен". Смогут ли они остановить, или даже переиграть своих скандальных, но все еще сильных оппонентов?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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