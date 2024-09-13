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Борнмут – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Илья Забарный попытается остановить натиск "Челси"

Борнмут – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский защитник "Борнмута" тяжело начал новый сезон АПЛ, хотя на самом деле это касается не лично его, а всей команды. Следующий матч против "Челси" станет очередным непростым испытанием для "вишен". Смогут ли они остановить, или даже переиграть своих скандальных, но все еще сильных оппонентов?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Борнмут" — "Челси"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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