Борнмут – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Украинский защитник "Борнмута" тяжело начал новый сезон АПЛ, хотя на самом деле это касается не лично его, а всей команды. Следующий матч против "Челси" станет очередным непростым испытанием для "вишен". Смогут ли они остановить, или даже переиграть своих скандальных, но все еще сильных оппонентов?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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