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Борнмут – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Увидим ли мы на поле двух украинцев?
Getty Images / Global Images Ukraine
Михаил Мудрик точно не является железобетонным игроком стартового состава "Челси", в отличие от Ильи Забарного. Однако все украинцы хотели бы увидеть встречу двух соотечественников на английских полях.
Хочется верить, что в этой игре Энцо Мареска доверится Мудрику. Если не в стартовом составе, то хотя бы на замену. Посмотрим, как оно будет.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.
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Английская Премьер-лига. 4 тур.
14 сентября. 22:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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