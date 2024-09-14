Борнмут – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Михаил Мудрик точно не является железобетонным игроком стартового состава "Челси", в отличие от Ильи Забарного. Однако все украинцы хотели бы увидеть встречу двух соотечественников на английских полях.

Хочется верить, что в этой игре Энцо Мареска доверится Мудрику. Если не в стартовом составе, то хотя бы на замену. Посмотрим, как оно будет.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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Английская Премьер-лига. 4 тур.

14 сентября. 22:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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