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Борнмут – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Увидим ли мы на поле двух украинцев?

Борнмут – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик точно не является железобетонным игроком стартового состава "Челси", в отличие от Ильи Забарного. Однако все украинцы хотели бы увидеть встречу двух соотечественников на английских полях.

Хочется верить, что в этой игре Энцо Мареска доверится Мудрику. Если не в стартовом составе, то хотя бы на замену. Посмотрим, как оно будет.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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Английская Премьер-лига. 4 тур.

14 сентября. 22:00. Борнмут. "Виталити Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Борнмут" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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