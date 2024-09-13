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Астон Вилла – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Неужели ужасный старт команды Миколенко найдет свое продолжение?

Астон Вилла – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Подопечные Шона Дайча просто ужасно начали новый сезон Английской Премьер-лиги. Даже в прошлом туре, когда казалось, что они наконец добыли первую победу против "Борнмута", "ириски" пропустили три гола в пределах 9 минут и проиграли со счетом 3:2.

Кажется, что визит на "Вилла Парк" ничем хорошим для них не закончится. Но хочется верить, что Миколенко и компания после международного перерыва ворвутся в АПЛ с новыми силами.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть эксклюзивно на платформе Setanta Sports по подписке.

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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