Манчестер Сити – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" просто идеально начал новый чемпионат с трех побед подряд. Именно они с "Ливерпулем" остаются лидерами турнирной таблицы и ожидается, что после четвертого тура обе команды сохранят свой показатель в 100% побед.

На этот раз у них на пути стоит "Брентфорд". Два года назад их спокойно остановил Айвен Тоуни, но теперь его в составе "пчел" нет, а значит должно быть легче.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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