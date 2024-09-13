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Манчестер Сити – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Пеп Гвардиола нацелен на четвертую победу подряд

Манчестер Сити – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" просто идеально начал новый чемпионат с трех побед подряд. Именно они с "Ливерпулем" остаются лидерами турнирной таблицы и ожидается, что после четвертого тура обе команды сохранят свой показатель в 100% побед.

На этот раз у них на пути стоит "Брентфорд". Два года назад их спокойно остановил Айвен Тоуни, но теперь его в составе "пчел" нет, а значит должно быть легче.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.


Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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