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Манчестер Сити – Брентфорд. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола нацелен на четвертую победу подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" просто идеально начал новый чемпионат с трех побед подряд. Именно они с "Ливерпулем" остаются лидерами турнирной таблицы и ожидается, что после четвертого тура обе команды сохранят свой показатель в 100% побед.
На этот раз у них на пути стоит "Брентфорд". Два года назад их спокойно остановил Айвен Тоуни, но теперь его в составе "пчел" нет, а значит должно быть легче.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.
Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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