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Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Остановят ли "пчелы" Эрлинга Холанда?

Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Невероятный старт нового сезона от Эрлинга Холанда точно заставляет каждого соперника по-особенному готовиться к встрече с норвежским нападающим. Он хорошо отдохнул летом без международных турниров и ставит новые рекорды АПЛ.

Достаточно ли мощи в обороне "Брентфорда", чтобы остановить Холанда и его не менее мощных партнеров?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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Английская Премьер-лига. 4 тур.

14 сентября. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Брентфорд"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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