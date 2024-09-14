Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Невероятный старт нового сезона от Эрлинга Холанда точно заставляет каждого соперника по-особенному готовиться к встрече с норвежским нападающим. Он хорошо отдохнул летом без международных турниров и ставит новые рекорды АПЛ.

Достаточно ли мощи в обороне "Брентфорда", чтобы остановить Холанда и его не менее мощных партнеров?

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.

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Английская Премьер-лига. 4 тур.

14 сентября. 17:00. Манчестер. "Этихад"

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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