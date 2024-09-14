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Манчестер Сити – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Остановят ли "пчелы" Эрлинга Холанда?
Getty Images / Global Images Ukraine
Невероятный старт нового сезона от Эрлинга Холанда точно заставляет каждого соперника по-особенному готовиться к встрече с норвежским нападающим. Он хорошо отдохнул летом без международных турниров и ставит новые рекорды АПЛ.
Достаточно ли мощи в обороне "Брентфорда", чтобы остановить Холанда и его не менее мощных партнеров?
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 14 сентября.
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Английская Премьер-лига. 4 тур.
14 сентября. 17:00. Манчестер. "Этихад"
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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