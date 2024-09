Челси продлил контракт с Джексоном - теперь он рассчитан до 2033 года

"Челси" объявил о заключении нового соглашения с 23-летним нападающим Николасом Джексоном.

Как сообщает пресс-служба "синих", стороны продлили контракт ещё на два года - с 2031 до 2033.

Напомним, Джексон перешёл в "Челси" в конце июня 2023 года из "Вильярреала" за 37 млн. евро. В своём первом сезоне в лондонском клубе сенегалец отличился 17 забитыми голами и 6 ассистами в 44 матчах.

This is just the start. ????



Chelsea is delighted to announce Nicolas Jackson has signed a two-year contract extension until 2033. ✍️ pic.twitter.com/stzAMtHk6d