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Челси продлил контракт с Джексоном - теперь он рассчитан до 2033 года
Игроку повысят зарплату
Getty Images / Global Images Ukraine
"Челси" объявил о заключении нового соглашения с 23-летним нападающим Николасом Джексоном.
Как сообщает пресс-служба "синих", стороны продлили контракт ещё на два года - с 2031 до 2033.
"Здорово, что клуб доверяет мне. Я работаю очень усердно. Очень рад продлить свой контракт и остаться здесь на долгие годы", - сказал Нико.
Напомним, Джексон перешёл в "Челси" в конце июня 2023 года из "Вильярреала" за 37 млн. евро. В своём первом сезоне в лондонском клубе сенегалец отличился 17 забитыми голами и 6 ассистами в 44 матчах.
This is just the start. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 13, 2024
Chelsea is delighted to announce Nicolas Jackson has signed a two-year contract extension until 2033. ✍️ pic.twitter.com/stzAMtHk6d
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