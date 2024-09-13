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Челси продлил контракт с Джексоном - теперь он рассчитан до 2033 года

Англия
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Челси продлил контракт с Джексоном - теперь он рассчитан до 2033 года

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Челси" объявил о заключении нового соглашения с 23-летним нападающим Николасом Джексоном.

Как сообщает пресс-служба "синих", стороны продлили контракт ещё на два года - с 2031 до 2033.

"Здорово, что клуб доверяет мне. Я работаю очень усердно. Очень рад продлить свой контракт и остаться здесь на долгие годы", - сказал Нико.

Напомним, Джексон перешёл в "Челси" в конце июня 2023 года из "Вильярреала" за 37 млн. евро. В своём первом сезоне в лондонском клубе сенегалец отличился 17 забитыми голами и 6 ассистами в 44 матчах.

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Челси (Лондон) контракт Николас Джексон
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
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