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Саутгемптон продлил контракт с защитником Яном Беднареком

Англия

Об этом говорится на сайте клуба

Саутгемптон продлил контракт с защитником Яном Беднареком

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Саутгемптон" продлил сотрудничество с Яном Беднареком, подписав с ним новый трехлетний контракт (до конца июня 2027 г.). 28-летний центральный защитник выступает за "Саутгемптон" с 2017 года, и его новое соглашение означает, что он продлит свое сотрудничество с клубом на целое десятилетие.

"Я очень счастлив. Думаю, что это правильный выбор для меня, для моей семьи. Мы все здесь счастливы. Думаю, что мы нашли свое счастливое место в жизни и мы просто хотим продолжать идти вперед, продолжать расти как семья, как футболист, как футбольный клуб... Это правильное место для меня сейчас. Мы создали нечто особенное, и я думаю, что это было единственное решение, которое я мог принять - продлить контракт и остаться здесь", - заявил польский защитник после подписания нового соглашения.

Добавим, что всего за "Саутгемптон" Ян Беднарек провел 223 матча, где отметился 9 голами и 4 ассистами.

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Источник:
Саутгемптон
Опубликовал: Александр Гресь
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