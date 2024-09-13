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Саутгемптон продлил контракт с защитником Яном Беднареком
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Саутгемптон" продлил сотрудничество с Яном Беднареком, подписав с ним новый трехлетний контракт (до конца июня 2027 г.). 28-летний центральный защитник выступает за "Саутгемптон" с 2017 года, и его новое соглашение означает, что он продлит свое сотрудничество с клубом на целое десятилетие.
"Я очень счастлив. Думаю, что это правильный выбор для меня, для моей семьи. Мы все здесь счастливы. Думаю, что мы нашли свое счастливое место в жизни и мы просто хотим продолжать идти вперед, продолжать расти как семья, как футболист, как футбольный клуб... Это правильное место для меня сейчас. Мы создали нечто особенное, и я думаю, что это было единственное решение, которое я мог принять - продлить контракт и остаться здесь", - заявил польский защитник после подписания нового соглашения.
Добавим, что всего за "Саутгемптон" Ян Беднарек провел 223 матча, где отметился 9 голами и 4 ассистами.
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