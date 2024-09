Преемник Де Дзерби в Брайтоне стал лучшим тренером августа в АПЛ

Английская Премьер-лига анонсировала результаты голосования за лучшего наставника в августе. Как оказалось, им стал тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер, только летом возглавивший команду.

Среди других претендентов на эту награду были Микель Артета, Пеп Гвардиола и Арне Слот. Но у немецкого специалиста американского происхождения вышло опередить своих коллег. В августе "Брайтон" провел три матча, в которых одержал две победы и одна игра завершилась вничью.

"Чайкам" удалось обыграть "Эвертон" (3:0), "Манчестер Юнайтед" (2:1) и сыграть вничью с "Арсеналом" (1:1). Это дебютные матчи для Хюрцелера в новом чемпионате и дебютная статуэтка лучшего наставника месяца.

