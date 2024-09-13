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Преемник Де Дзерби в Брайтоне стал лучшим тренером августа в АПЛ
Прекрасный месяц для дебютанта
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига анонсировала результаты голосования за лучшего наставника в августе. Как оказалось, им стал тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер, только летом возглавивший команду.
Среди других претендентов на эту награду были Микель Артета, Пеп Гвардиола и Арне Слот. Но у немецкого специалиста американского происхождения вышло опередить своих коллег. В августе "Брайтон" провел три матча, в которых одержал две победы и одна игра завершилась вничью.
"Чайкам" удалось обыграть "Эвертон" (3:0), "Манчестер Юнайтед" (2:1) и сыграть вничью с "Арсеналом" (1:1). Это дебютные матчи для Хюрцелера в новом чемпионате и дебютная статуэтка лучшего наставника месяца.
First month in the Premier League. First @BarclaysFooty Manager of the Month award ????— Premier League (@premierleague) September 13, 2024
Congratulations, Fabian Hurzeler! #PLAwards | @OfficialBHAFC pic.twitter.com/LfPqv3v8Sl
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