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Преемник Де Дзерби в Брайтоне стал лучшим тренером августа в АПЛ

Англия
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Прекрасный месяц для дебютанта

Преемник Де Дзерби в Брайтоне стал лучшим тренером августа в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английская Премьер-лига анонсировала результаты голосования за лучшего наставника в августе. Как оказалось, им стал тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер, только летом возглавивший команду.

Среди других претендентов на эту награду были Микель Артета, Пеп Гвардиола и Арне Слот. Но у немецкого специалиста американского происхождения вышло опередить своих коллег. В августе "Брайтон" провел три матча, в которых одержал две победы и одна игра завершилась вничью.

"Чайкам" удалось обыграть "Эвертон" (3:0), "Манчестер Юнайтед" (2:1) и сыграть вничью с "Арсеналом" (1:1). Это дебютные матчи для Хюрцелера в новом чемпионате и дебютная статуэтка лучшего наставника месяца.

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Фабиан Хюрцелер
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Источник:
АПЛ
Опубликовал: Назар Черковский
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