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Адриен Рабьо откажется переходить в Ньюкасл
Несколько факторов повлияло на то, что француза не увидим на Сент-Джеймс Парке
Getty Images/Global Images Ukraine
Трансферная сага вокруг Адриена Рабьо продолжается. На этой неделе появилась информация, что француз должен уменьшить свои финансовые требования, чтобы перейти в "Ньюкасл", однако француз планирует отказаться от перехода в этот клуб.
По информации Football Insider, полузащитник хочет играть в еврокубках, а "сороки" этот сезон проводят исключительно на внутренней арене. Кроме того, француз настаивает на долгосрочном контракте с большой заработной платой, чего не может себе позволить "Ньюкасл", поскольку не хочет нарушать финансовый фэйр-плей. Эти факторы и влияют на то, что 29-летнего полузащитника не увидим на "Сент-Джеймс Парке".
Добавим, что в прошлом сезоне Адриен Рабьо в составе "Ювентуса" провел 35 поединков, где отметился 5 голами и 3 ассистами.
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