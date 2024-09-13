Адриен Рабьо откажется переходить в Ньюкасл

Трансферная сага вокруг Адриена Рабьо продолжается. На этой неделе появилась информация, что француз должен уменьшить свои финансовые требования, чтобы перейти в "Ньюкасл", однако француз планирует отказаться от перехода в этот клуб.

По информации Football Insider, полузащитник хочет играть в еврокубках, а "сороки" этот сезон проводят исключительно на внутренней арене. Кроме того, француз настаивает на долгосрочном контракте с большой заработной платой, чего не может себе позволить "Ньюкасл", поскольку не хочет нарушать финансовый фэйр-плей. Эти факторы и влияют на то, что 29-летнего полузащитника не увидим на "Сент-Джеймс Парке".

Добавим, что в прошлом сезоне Адриен Рабьо в составе "Ювентуса" провел 35 поединков, где отметился 5 голами и 3 ассистами.