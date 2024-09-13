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Без конкуренции в этом месяце. Холанд признан лучшим игроком АПЛ в августе

Англия
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Слишком мощная статистика

Без конкуренции в этом месяце. Холанд признан лучшим игроком АПЛ в августе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам августа.

В прошлом месяце 24-летний норвежец принял участие в 3 матчах, в которых забил 7 голов.

Холанд оформил два подряд хет-трика в поединках с "Ипсвичем" (4:1) и "Вест Хэмом" (3:1), а также один раз распечатал ворота "Челси" (2:0).

Эту награду Эрлинг получает третий раз за всё время выступлений за "Сити".

14 сентября "горожане" сыграют в четвёртом туре АПЛ против "Брентфорда".

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АПЛ Манчестер Сити лучший игрок Эрлинг Холанд
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Источник:
EPL
Опубликовал: Александр Бураков
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