Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без конкуренции в этом месяце. Холанд признан лучшим игроком АПЛ в августе
Слишком мощная статистика
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд стал лучшим футболистом английской Премьер-лиги по итогам августа.
В прошлом месяце 24-летний норвежец принял участие в 3 матчах, в которых забил 7 голов.
Холанд оформил два подряд хет-трика в поединках с "Ипсвичем" (4:1) и "Вест Хэмом" (3:1), а также один раз распечатал ворота "Челси" (2:0).
Эту награду Эрлинг получает третий раз за всё время выступлений за "Сити".
14 сентября "горожане" сыграют в четвёртом туре АПЛ против "Брентфорда".
Picking up his third @EASPORTSFC Player of the Month award...— Premier League (@premierleague) September 13, 2024
???? Erling Haaland ???? #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/WjM8j9FdUd
Популярное сейчас
- Луческу прооперируют в Киеве
- Дебют Герреро откладывается, Довбик уже тренируется, а Челси может подписать еще одного украинца. Главные новости за 12 сентября
- Журналист: Игроки провели неделю в одном городе. Время, проведенное на скамейке запасных Цыганковым и Судаковым, пошло на пользу
- Рэтклифф нашел идеального тренера для Манчестер Юнайтед - СМИ
- Красавица дня. Очаровательная испанская пассия полузащитника Грузии, который вчера добил чехов
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре