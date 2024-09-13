  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити как минимум на месяц лишился универсального защитника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити как минимум на месяц лишился универсального защитника

Англия

Отправляется в лазарет к Боббу

Манчестер Сити как минимум на месяц лишился универсального защитника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке выбыл из строя до следующего международного перерыва. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

На этой неделе 29-летний футболиста был заменён в концовке первого тайма в матче между сборными Нидерландов и Германии в Лиге наций УЕФА, закончившегося со счетом 2:2. Аке был вынесен за пределы поля на носилках и расплакался из-за полученной травмы.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Позднее наставник нидерландцев Рональд Куман высказал мнение, что Натан получил мышечную травму, связанную с сухожилием.

В общей сложности Аке пропустит как минимум семь следующих игр "Сити" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Постекоглу - о матче против Арсенала: Безусловно, они будут крепким орешком
yellow-arrow
"Каждый является невиновным, пока его вина не будет доказана". Гвардиола -- о нарушении Манчестер Сити правил ФФП
yellow-arrow
Анге Постекоглу не рассчитывает на услуги экс-игрока Реала и Атлетико
Манчестер Сити Натан Аке травма
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости