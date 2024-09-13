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Манчестер Сити как минимум на месяц лишился универсального защитника
Отправляется в лазарет к Боббу
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Натан Аке выбыл из строя до следующего международного перерыва. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.
На этой неделе 29-летний футболиста был заменён в концовке первого тайма в матче между сборными Нидерландов и Германии в Лиге наций УЕФА, закончившегося со счетом 2:2. Аке был вынесен за пределы поля на носилках и расплакался из-за полученной травмы.
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Позднее наставник нидерландцев Рональд Куман высказал мнение, что Натан получил мышечную травму, связанную с сухожилием.
В общей сложности Аке пропустит как минимум семь следующих игр "Сити" во всех турнирах.
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