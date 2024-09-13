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Анге Постекоглу не рассчитывает на услуги экс-игрока Реала и Атлетико

Англия
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Игрок минимум несколько месяцев провести без игровой практики

Анге Постекоглу не рассчитывает на услуги экс-игрока Реала и Атлетико

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Серхио Регилон прошлый сезон провел на правах аренды в "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорде". После возвращения в "Тоттенхэм" были слухи, что левый защитник может покинуть Лондон в течение лета, однако этого так и не произошло.

По информации Football Insider, "шпоры" дали понять испанцу, что он не будет фигурировать в планах Анге Постекоглу на этот сезон и они открыты для того, чтобы позволить ему уйти. Однако, несмотря на то, что трансферное окно по всей Европе уже закрылось, поздний переезд в Турцию или Грецию, где оно еще остается открытым, выглядит маловероятным. Ожидается, что защитник покинет "Тоттенхэм" навсегда либо в январе, либо бесплатно следующим летом, поскольку до завершения его соглашения остался лишь один год.

Добавим, что в прошлом сезоне Серхио Регилон провел 28 матчей и отдал 4 результативные передачи.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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