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"Каждый является невиновным, пока его вина не будет доказана". Гвардиола -- о нарушении Манчестер Сити правил ФФП
Специалист поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с нарушением клубом правил финансового фэйр-плей.
"Каждый является невиновным, пока его вина не будет доказана. Поэтому мы увидим. Я не адвокат, их много в этой стране, в Испании....
Я рад, что все начнется в понедельник. Я знаю, чего люди ждут, чего они ожидают...".
Напомним, что 16 сентября начнется слушание, где будут рассматриваться 115 нарушений "Манчестер Сити" правил финансового фэйр-плей.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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