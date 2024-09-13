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"Каждый является невиновным, пока его вина не будет доказана". Гвардиола -- о нарушении Манчестер Сити правил ФФП

Англия

Специалист поделился своими мыслями

"Каждый является невиновным, пока его вина не будет доказана". Гвардиола -- о нарушении Манчестер Сити правил ФФП

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал ситуацию с нарушением клубом правил финансового фэйр-плей.

"Каждый является невиновным, пока его вина не будет доказана. Поэтому мы увидим. Я не адвокат, их много в этой стране, в Испании....

Я рад, что все начнется в понедельник. Я знаю, чего люди ждут, чего они ожидают...".

Напомним, что 16 сентября начнется слушание, где будут рассматриваться 115 нарушений "Манчестер Сити" правил финансового фэйр-плей.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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