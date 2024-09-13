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Постекоглу - о матче против Арсенала: Безусловно, они будут крепким орешком

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Специалист выступил на пресс-конференции

Постекоглу - о матче против Арсенала: Безусловно, они будут крепким орешком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал предстоящее дерби Северного Лондона с "Арсеналом".

"Канониры" продемонстрировали настоящую неумолимость на протяжении последних двух лет. Им не пришлось слишком часто менять команду. Они уверены в себе и готовы бросить вызов. Это помогает им наращивать импульс от сезона к сезону. Безусловно, они будут крепким орешком, но для нас это отличная возможность".

Напомним, что матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" состоится 15 сентября. Старт - в 16:00 по киевскому времени.

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Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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