Постекоглу - о матче против Арсенала: Безусловно, они будут крепким орешком

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал предстоящее дерби Северного Лондона с "Арсеналом".

"Канониры" продемонстрировали настоящую неумолимость на протяжении последних двух лет. Им не пришлось слишком часто менять команду. Они уверены в себе и готовы бросить вызов. Это помогает им наращивать импульс от сезона к сезону. Безусловно, они будут крепким орешком, но для нас это отличная возможность".