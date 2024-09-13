Борнмут может выкупить у Челси бывшего контурента Лунина в Реале за 5 миллионов фунтов стерлингов

"Челси" отдал в аренду своего голкипера Кепу Аррисабалагу в "Борнмут".

По информации The Athletic, "вишни" могут активировать опцию выкупа испанца за 5 миллионов фунтов стерлингов. Однако, для того, чтобы это сделать, "Борнмут" должен выполнить ряд дополнительных условий, прописанных в контракте.

Стоит отметить, что Кепа согласился на значительное снижение зарплаты, чтобы перейти в новый клуб. Именно "Борнмут" полностью покрывает зарплату голкипера на период аренды.

Завтра, 14 сентября, Кепа не сможет сыграть против "Челси", поскольку правила Премьер-лиги запрещают футболистам выступать против команд, которым они принадлежат.