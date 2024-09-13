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Борнмут может выкупить у Челси бывшего контурента Лунина в Реале за 5 миллионов фунтов стерлингов
Известны детали арендного соглашения Челси с Борнмутом
Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси"
По информации The Athletic, "вишни" могут активировать опцию выкупа испанца за 5 миллионов фунтов стерлингов. Однако, для того, чтобы это сделать, "Борнмут" должен выполнить ряд дополнительных условий, прописанных в контракте.
Стоит отметить, что Кепа согласился на значительное снижение зарплаты, чтобы перейти в новый клуб. Именно "Борнмут" полностью покрывает зарплату голкипера на период аренды.
Завтра, 14 сентября, Кепа не сможет сыграть против "Челси", поскольку правила Премьер-лиги запрещают футболистам выступать против команд, которым они принадлежат.
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