Мареска отреагировал на внутренний конфликт между владельцами Челси

Недавние сообщения о разногласиях между совладельцами "Челси" Тоддом Боэли и Бегдадом Эхбали обеспокоили фанатов клуба. Но главный тренер "синих" Энцо Мареска заверил, что внутренние конфликты не влияют на атмосферу в команде и подготовку к матчам.

"Я сосредоточен на завтрашней игре. В течение последней недели я делал то же самое - концентрировался на предстоящем матче и на том, как подготовиться к нему лучше. Другие вещи я не могу контролировать.

Я говорил с Тоддом, когда мы играли с "Сити", и с Бегдадом несколько дней назад; я разговариваю с ними обоими, нет никаких проблем. Мое внимание сосредоточено на поле. Игроки - профессионалы, и они понимают, что это вещи, которые мы не можем контролировать. Я не знаю, произойдет ли что-то произойдет, не имею никакого представления".