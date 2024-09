Стерлинг принял таинство крещения после перехода в Арсенал

Накануне северо-лондонского дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", которое состоится в это воскресенье, 15 августа, новичок "канониров" Рахим Стерлинг сделал важный личный шаг.

Согласно видео, которое распространяется в социальных сетях, во время международного перерыва футболист посетил свою родину, Ямайку, где принял таинства крещения в 29 лет.

Raheem Sterling seemingly travelled to Jamaica recently to get baptised. ???????? #afc pic.twitter.com/2TG5cLqWsO