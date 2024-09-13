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Стерлинг принял таинство крещения после перехода в Арсенал

Англия

В социальных сетях распространяется видео

Стерлинг принял таинство крещения после перехода в Арсенал

Фото - Арсенал

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Накануне северо-лондонского дерби между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом", которое состоится в это воскресенье, 15 августа, новичок "канониров" Рахим Стерлинг сделал важный личный шаг.

Согласно видео, которое распространяется в социальных сетях, во время международного перерыва футболист посетил свою родину, Ямайку, где принял таинства крещения в 29 лет.

Напомним, Рахим игрок "Челси", но сезон 2024/25 будет выступать за "Арсенал" на правах аренды.

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Арсенал (Лондон) Рахим Стерлинг
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