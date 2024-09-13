Тренер Арсенал - о Стерлинге: Через 10 секунд разговора с ним я понял, что мы должны его подписать

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими впечатлениями от нового игрока команды Рахима Стерлинга.

"Я вижу, что он голоден. Через 10 секунд разговора с ним я понял, что мы должны его подписать. Он выглядит великолепно. Прежде всего потому, что он имеет замечательную улыбку. У него много энергии. Рахим хочет доказать свою правоту", - сказал Артета.