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Тренер Арсенал - о Стерлинге: Через 10 секунд разговора с ним я понял, что мы должны его подписать
Артета поделился своими мыслями
Getty Images
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими впечатлениями от нового игрока команды Рахима Стерлинга.
"Я вижу, что он голоден. Через 10 секунд разговора с ним я понял, что мы должны его подписать. Он выглядит великолепно. Прежде всего потому, что он имеет замечательную улыбку. У него много энергии. Рахим хочет доказать свою правоту", - сказал Артета.
Стерлинг игрок "Челси", но сезон 2024/25 будет выступать за "Арсенал" на правах аренды.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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