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Тренер Арсенал - о Стерлинге: Через 10 секунд разговора с ним я понял, что мы должны его подписать

Англия

Артета поделился своими мыслями

Тренер Арсенал - о Стерлинге: Через 10 секунд разговора с ним я понял, что мы должны его подписать

Getty Images

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своими впечатлениями от нового игрока команды Рахима Стерлинга.

"Я вижу, что он голоден. Через 10 секунд разговора с ним я понял, что мы должны его подписать. Он выглядит великолепно. Прежде всего потому, что он имеет замечательную улыбку. У него много энергии. Рахим хочет доказать свою правоту", - сказал Артета.

Стерлинг игрок "Челси", но сезон 2024/25 будет выступать за "Арсенал" на правах аренды.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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