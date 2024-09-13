Агент Салаха отреагировал на слухи о будущем своего клиента

Будущее Мохамеда Салаха в "Ливерпуле" продолжает волновать болельщиков. С каждым днем в СМИ появляется все больше слухов о возможном переходе египетского правого вингера в другой клуб. Однако агент футболиста Рами Аббас Исса опроверг все эти предположения.

"К сведению: все эти "журналисты", которые намекают на то, что они имеют свою информацию о будущем Мохамеда, делают заявления/посты абсолютно ни о чем. Просто запомните, близких к Мохаммеду источников не существует. Эти публикации на самом деле лишь для того, чтобы сказать вам, что они ничего не знают", - сказал Рами.

Напомним, что контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2025 года.