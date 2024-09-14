  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024

Англия

Очередная возможность для Ярмолюка дебютировать в новом сезоне чемпионата

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига

14 сентября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Бонд

Прямая трансляция: Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Манчестер Сіті - Брентфорд
Смотреть трансляцию

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

Обе команды неплохо начали сезон. Что касается "Сити" – это прогнозируемо. Три победы в трех матчах, да еще уверенно: минимум в два мяча. "Пчелы" в трех турах добыли шесть очков – также для этой команды очень хороший результат. А теперь подопечные Томаса Франка пройдут проверку действующим чемпионом.

Новости Манчестер Сити

"Горожане" начали сезон раньше. В матче за Суперкубок команда Гвардиолы отомстила МЮ за поражение в финале Кубка. Сделала это не полностью основным составом, не слишком уверенно. Но титул есть титул.

Впервые за многие годы МС действительно классно начал сезон. Кроме добытого Суперкубка подопечные Гвардиолы еще и победили в стартовых трех турах (в том числе "Челси" и "Вест Хэм"). Обычно команда испанца дает фору соперникам и разгоняется поближе к середине-завершению чемпионата. На этот раз – сразу захватила лидерство и является единственной командой на пару с “Ливерпулем”, которая еще не теряла очков. Хотя и пропустили больше мерсисайдцев, зато забили также больше.

Впереди тяжелые матчи: "Интер" в Лиге чемпионов и "Арсенал" в чемпионате. Поэтому Гвардиола после международной паузы и перед подобными поединками может дать отдых лидерам. Слава арабской нефти, что в “Сити” есть скамейка для этого.

Кадры хозяев

Но потери тоже есть. Аке и Бобб – вне игры, Фоден и Савиньо – под вопросом. Двух последних точно должен поберечь Гвардиола.

Новости Брентфорда

Две победы в трех матчах – отличный старт. И это при том, что поражение было против мощного сейчас "Ливерпуля". Моментами интересно играл на “Энфилде” “Брентфорд”, создавал эпизоды у чужих ворот, обострял, но этого оказалось недостаточно для хотя бы одного зачетного балла на выезде против мерсисайдцев.

Однако получил свои очки против “Саутгемптона” и “Кристал Пэлас”. Те команды, с которыми “пчелы” должны набирать зачетные пункты, если цель финишировать выше 16 места. Пока даже команда идет на шестой позиции. Достаточно неожиданно, но это только начало чемпионата.

В то же время, эти лавры были добыты практически без участия украинца Егора Ярмолюка. Он пока в этом сезоне АПЛ не играл. А вот матч Кубка лиги против "Колчестера" провел полностью. Его “пчелы” также выиграли и прошли дальше. Тяжеловат был поединок, но одного решающего гола было достаточно.

Кадры гостей

Потерь у “пчел” больше. Не сыграют сегодня Хики, Генри, Дасилва, Густаво Нунес, Тьяго, тоже под вопросом Йенсен.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Брентфорда

Последние пять встреч хозяев

  • 31.08. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
  • 24.08. Манчестер Сити – Ипсвич 4:1 (АПЛ)
  • 18.08. Челси – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
  • 10.08. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 7:6)
  • 03.08. Манчестер Сити – Челси 4:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

  • 31.08. Брентфорд – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
  • 28.08. Колчестер – Брентфорд 0:1 (Кубок лиги)
  • 25.08. Ливерпуль – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
  • 18.08. Брентфорд – Кристал Пелас 2:1 (АПЛ)
  • 09.08. Брентфорд – Вольфсбург 4:4 (ТМ)

Последние пять личных встреч команд

20.02.24. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

05.02.24. Брентфорд – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

28.05.23. Брентфорд – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)

12.11.22. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)

09.02.22. Манчестер Сити – Брентфорд 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 4"Манчестер Сити"

 3 3 0 0 9-2 9
2

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 5"Ливерпуль"

 3 3 0 0 7-0 9
3

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 6"Брайтон энд Хоув Альбион"

 3 2 1 0 6-2 7
4

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 7"Арсенал"

 3 2 1 0 5-1 7
5

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 8"Ньюкасл"

 3 2 1 0 4-2 7
6

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 9Брентфорд

 3 2 0 1 5-4 6
7

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 10"Астон Вилла"

 3 2 0 1 4-4 6
8

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 11"Борнмут"

 3 1 2 0 5-4 5
9

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 12Ноттингем Форест

 3 1 2 0 3-2 5
10

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 13"Тоттенхэм"

 3 1 1 1 6-3 4
11

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 14"Челси"

 3 1 1 1 7-5 4
12

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 15"Фулхэм"

 3 1 1 1 3-3 4
13

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 16"Вест Хэм Юнайтед"

 3 1 0 2 4-5 3
14

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 17"Манчестер Юнайтед"

 3 1 0 2 2-5 3
15

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 18"Лестер Сити"

 3 0 1 2 3-5 1
16

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 19"Кристал Пэлас"

 3 0 1 2 2-5 1
17

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 20Ипсвич Таун

 3 0 1 2 2-7 1
18

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 21"Вулверхэмптон"

 3 0 1 2 3-9 1
19

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 22"Саутгемптон"

 3 0 0 3 1-5 0
20

Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024 - изображение 23Эвертон

 3 0 0 3 2-10 0

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брентфорд

Favbet
1.23
7.20
13.50
Узнать больше
GGbet
1.21
7.98
12.92
Узнать больше

Прогноз матча Манчестер Сити – Брентфорд от UA-Football

Преимущество хозяев очевидно, но и “Брентфорд” тоже умеет удивить. За последние три сезона “пчелы” дважды побеждали горожан, а проигрывали не больше, чем в два мяча. А сейчас подопечные Франка на определенном подъеме, так что на один гол будут способны. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,91).

По теме
yellow-arrow
Агент Салаха отреагировал на слухи о будущем своего клиента
yellow-arrow
Тренер Арсенал - о Стерлинге: Через 10 секунд разговора с ним я понял, что мы должны его подписать
yellow-arrow
Арсенал пока что не планирует предлагать Зинченко новый контракт
Брентфорд (Лондон) Манчестер Сити прогноз UA-Футбол Прогнозы Прогноз
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости