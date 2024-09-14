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Манчестер Сити – Брентфорд. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024
Очередная возможность для Ярмолюка дебютировать в новом сезоне чемпионата
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига
14 сентября, 17:00. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Бонд
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Обе команды неплохо начали сезон. Что касается "Сити" – это прогнозируемо. Три победы в трех матчах, да еще уверенно: минимум в два мяча. "Пчелы" в трех турах добыли шесть очков – также для этой команды очень хороший результат. А теперь подопечные Томаса Франка пройдут проверку действующим чемпионом.
Новости Манчестер Сити
"Горожане" начали сезон раньше. В матче за Суперкубок команда Гвардиолы отомстила МЮ за поражение в финале Кубка. Сделала это не полностью основным составом, не слишком уверенно. Но титул есть титул.
Впервые за многие годы МС действительно классно начал сезон. Кроме добытого Суперкубка подопечные Гвардиолы еще и победили в стартовых трех турах (в том числе "Челси" и "Вест Хэм"). Обычно команда испанца дает фору соперникам и разгоняется поближе к середине-завершению чемпионата. На этот раз – сразу захватила лидерство и является единственной командой на пару с “Ливерпулем”, которая еще не теряла очков. Хотя и пропустили больше мерсисайдцев, зато забили также больше.
Впереди тяжелые матчи: "Интер" в Лиге чемпионов и "Арсенал" в чемпионате. Поэтому Гвардиола после международной паузы и перед подобными поединками может дать отдых лидерам. Слава арабской нефти, что в “Сити” есть скамейка для этого.
Кадры хозяев
Но потери тоже есть. Аке и Бобб – вне игры, Фоден и Савиньо – под вопросом. Двух последних точно должен поберечь Гвардиола.
Новости Брентфорда
Две победы в трех матчах – отличный старт. И это при том, что поражение было против мощного сейчас "Ливерпуля". Моментами интересно играл на “Энфилде” “Брентфорд”, создавал эпизоды у чужих ворот, обострял, но этого оказалось недостаточно для хотя бы одного зачетного балла на выезде против мерсисайдцев.
Однако получил свои очки против “Саутгемптона” и “Кристал Пэлас”. Те команды, с которыми “пчелы” должны набирать зачетные пункты, если цель финишировать выше 16 места. Пока даже команда идет на шестой позиции. Достаточно неожиданно, но это только начало чемпионата.
В то же время, эти лавры были добыты практически без участия украинца Егора Ярмолюка. Он пока в этом сезоне АПЛ не играл. А вот матч Кубка лиги против "Колчестера" провел полностью. Его “пчелы” также выиграли и прошли дальше. Тяжеловат был поединок, но одного решающего гола было достаточно.
Кадры гостей
Потерь у “пчел” больше. Не сыграют сегодня Хики, Генри, Дасилва, Густаво Нунес, Тьяго, тоже под вопросом Йенсен.
Последние пять матчей Манчестер Сити и Брентфорда
Последние пять встреч хозяев
- 31.08. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
- 24.08. Манчестер Сити – Ипсвич 4:1 (АПЛ)
- 18.08. Челси – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
- 10.08. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (пен. 7:6)
- 03.08. Манчестер Сити – Челси 4:2 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 31.08. Брентфорд – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
- 28.08. Колчестер – Брентфорд 0:1 (Кубок лиги)
- 25.08. Ливерпуль – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
- 18.08. Брентфорд – Кристал Пелас 2:1 (АПЛ)
- 09.08. Брентфорд – Вольфсбург 4:4 (ТМ)
Последние пять личных встреч команд
20.02.24. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)
05.02.24. Брентфорд – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
28.05.23. Брентфорд – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
12.11.22. Манчестер Сити – Брентфорд 1:2 (АПЛ)
09.02.22. Манчестер Сити – Брентфорд 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Манчестер Сити"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|
"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|3
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4
|
"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|5
|
"Ньюкасл"
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|
Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|7
|
"Астон Вилла"
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8
|
"Борнмут"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|
Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|10
|
"Тоттенхэм"
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|11
|
"Челси"
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|12
|
"Фулхэм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|14
|
"Манчестер Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|15
|
"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|
"Кристал Пэлас"
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|
Ипсвич Таун
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|18
|
"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|
"Саутгемптон"
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|
Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити – Брентфорд
Прогноз матча Манчестер Сити – Брентфорд от UA-Football
Преимущество хозяев очевидно, но и “Брентфорд” тоже умеет удивить. За последние три сезона “пчелы” дважды побеждали горожан, а проигрывали не больше, чем в два мяча. А сейчас подопечные Франка на определенном подъеме, так что на один гол будут способны. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,91).
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