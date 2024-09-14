Четвертое поражение подряд? Астон Вилла – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024

Английская Премьер-лига, четвертый тур

14 сентября, 19:30. Вилла Парк (Бирмингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

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"Эвертон" стартовал хуже всех. Команда находится ниже всех в турнирной таблице. "Астон Вилла" же имеет в активе две победы за три тура: Эмери проиграл только своему бывшему клубу. Продолжит ли свою неудачную серию "ириски"?

Новости Астон Виллы

Пока на выезде "львам" идет лучше. Два матча подопечные Эмери провели в гостях и в двух победили. Не в последнюю очередь и из-за уровня соперников, хотя "Вест Хэм" Лопетеги явно не пасет задних. А вот дома с “Арсеналом” не справились. Даже забить не смогли, хотя в прошлом сезоне дважды победили команду Артеты.

В обеих победах "львы" забивали до 30 минут, а против "Арсенала" в первом тайме не пропустили. А дальше начинаются проблемы в обороне. Но главное, что все три матча показались очень скупыми на моменты, хотя и результативными. Что Эмери, что его оппонент, настраивали команды разыгрывать до последнего. Хоть и трудно пройти оборону “львов”, но в каждом из трех матчей соперникам это удалось.

Кадры хозяев

Пять потерь у “львов”. Бэйли, Кэш, Карлос, Камара и Мингс сегодня не сыграют. Последние трое уже долго в лазарете, а вот Леон и Мэтти – это действительно потери.

Новости Эвертона

Только "ириски" и "Саутгемптон" в этом сезоне АПЛ за три тура не набрали ни одного зачетного пункта. Но у "Эвертона" ситуация куда хуже. Команда пропустила 10 голов, забив всего два. В стартовых двух турах ливерпульский коллектив потерпел два разгромных поражения: сначала от "Брайтона", потом – от "Тоттенгема".

А потом еще и "Борнмуту" проиграл, ведя в счете 2:0. Это был безумный матч. По состоянию на 86 минуту “вишенки” уступали в два мяча, но успели забить трижды. Даже при таком преимуществе "Эвертон" не сумел зацепиться хотя бы за одно очко. Единственный позитив – это разгромная победа над “Донкастером” из четвертого дивизиона в Кубке лиги. Три гола во втором тайме принесли команде Дайча путевку в следующий раунд.

Кадры гостей

К тому же, есть потери в обороне команды. Паттерсон и Брентвейт вне игры, Коулмэн также может пропустить этот матч. Кроме них в лазарете находятся Шермити и недавний новичок Броя.

Последние пять матчей Астон Виллы и Эвертона

Последние пять встреч хозяев

31.08. Лестер – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

24.08. Астон Вилла – Арсенал 0:2 (АПЛ)

17.08. Вест Хэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)

10.08. Боруссия Д – Астон Вилла 2:0 (ТМ)

07.08. Астон Вилла – Атлетик 3:2 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

31.08. Эвертон – Борнмут 2:3 (АПЛ)

27.08. Эвертон – Донкастер 3:0 (Кубок лиги)

24.08. Тоттенхэм – Эвертон 4:0 (АПЛ)

17.08. Эвертон – Брайтон 0:3 (АПЛ)

10.08. Эвертон – Рома 1:1 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

14.01.24. Эвертон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

27.09.23. Астон Вилла – Эвертон 1:2 (Кубок лиги)

20.08.23. Астон Вилла – Эвертон 4:0 (АПЛ)

25.02.23. Эвертон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)

13.08.22. Астон Вилла – Эвертон 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 "Манчестер Сити" 3 3 0 0 9-2 9 2 "Ливерпуль" 3 3 0 0 7-0 9 3 "Брайтон энд Хоув Альбион" 3 2 1 0 6-2 7 4 "Арсенал" 3 2 1 0 5-1 7 5 "Ньюкасл" 3 2 1 0 4-2 7 6 Брентфорд 3 2 0 1 5-4 6 7 "Астон Вилла" 3 2 0 1 4-4 6 8 "Борнмут" 3 1 2 0 5-4 5 9 Ноттингем Форест 3 1 2 0 3-2 5 10 "Тоттенхэм" 3 1 1 1 6-3 4 11 "Челси" 3 1 1 1 7-5 4 12 "Фулхэм" 3 1 1 1 3-3 4 13 "Вест Хэм Юнайтед" 3 1 0 2 4-5 3 14 "Манчестер Юнайтед" 3 1 0 2 2-5 3 15 "Лестер Сити" 3 0 1 2 3-5 1 16 "Кристал Пэлас" 3 0 1 2 2-5 1 17 Ипсвич Таун 3 0 1 2 2-7 1 18 "Вулверхэмптон" 3 0 1 2 3-9 1 19 "Саутгемптон" 3 0 0 3 1-5 0 20 Эвертон 3 0 0 3 2-10 0

Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Эвертон

Прогноз на матч Астон Вилла – Эвертон от UA-Football

В прошлом сезоне "ириски" из трех поединков против "львов" выиграли один и один сыграли вничью. Также разгромно уступили – это было на старте чемпионата. В текущем розыгрыше английского первенства снова "Эвертон" ужасно стартовал: как и в прошлом сезоне набрал ноль очков за три матча. Но сегодня попытается за них зацепиться, несмотря на все прогнозы. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,78).