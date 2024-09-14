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Четвертое поражение подряд? Астон Вилла – Эвертон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.09.2024
Команда Миколенко стартовала не лучшим образом
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, четвертый тур
14 сентября, 19:30. Вилла Парк (Бирмингем)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
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"Эвертон" стартовал хуже всех. Команда находится ниже всех в турнирной таблице. "Астон Вилла" же имеет в активе две победы за три тура: Эмери проиграл только своему бывшему клубу. Продолжит ли свою неудачную серию "ириски"?
Новости Астон Виллы
Пока на выезде "львам" идет лучше. Два матча подопечные Эмери провели в гостях и в двух победили. Не в последнюю очередь и из-за уровня соперников, хотя "Вест Хэм" Лопетеги явно не пасет задних. А вот дома с “Арсеналом” не справились. Даже забить не смогли, хотя в прошлом сезоне дважды победили команду Артеты.
В обеих победах "львы" забивали до 30 минут, а против "Арсенала" в первом тайме не пропустили. А дальше начинаются проблемы в обороне. Но главное, что все три матча показались очень скупыми на моменты, хотя и результативными. Что Эмери, что его оппонент, настраивали команды разыгрывать до последнего. Хоть и трудно пройти оборону “львов”, но в каждом из трех матчей соперникам это удалось.
Кадры хозяев
Пять потерь у “львов”. Бэйли, Кэш, Карлос, Камара и Мингс сегодня не сыграют. Последние трое уже долго в лазарете, а вот Леон и Мэтти – это действительно потери.
Новости Эвертона
Только "ириски" и "Саутгемптон" в этом сезоне АПЛ за три тура не набрали ни одного зачетного пункта. Но у "Эвертона" ситуация куда хуже. Команда пропустила 10 голов, забив всего два. В стартовых двух турах ливерпульский коллектив потерпел два разгромных поражения: сначала от "Брайтона", потом – от "Тоттенгема".
А потом еще и "Борнмуту" проиграл, ведя в счете 2:0. Это был безумный матч. По состоянию на 86 минуту “вишенки” уступали в два мяча, но успели забить трижды. Даже при таком преимуществе "Эвертон" не сумел зацепиться хотя бы за одно очко. Единственный позитив – это разгромная победа над “Донкастером” из четвертого дивизиона в Кубке лиги. Три гола во втором тайме принесли команде Дайча путевку в следующий раунд.
Кадры гостей
К тому же, есть потери в обороне команды. Паттерсон и Брентвейт вне игры, Коулмэн также может пропустить этот матч. Кроме них в лазарете находятся Шермити и недавний новичок Броя.
Последние пять матчей Астон Виллы и Эвертона
Последние пять встреч хозяев
- 31.08. Лестер – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
- 24.08. Астон Вилла – Арсенал 0:2 (АПЛ)
- 17.08. Вест Хэм – Астон Вилла 1:2 (АПЛ)
- 10.08. Боруссия Д – Астон Вилла 2:0 (ТМ)
- 07.08. Астон Вилла – Атлетик 3:2 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 31.08. Эвертон – Борнмут 2:3 (АПЛ)
- 27.08. Эвертон – Донкастер 3:0 (Кубок лиги)
- 24.08. Тоттенхэм – Эвертон 4:0 (АПЛ)
- 17.08. Эвертон – Брайтон 0:3 (АПЛ)
- 10.08. Эвертон – Рома 1:1 (ТМ)
Последние пять личных встреч между командами
14.01.24. Эвертон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
27.09.23. Астон Вилла – Эвертон 1:2 (Кубок лиги)
20.08.23. Астон Вилла – Эвертон 4:0 (АПЛ)
25.02.23. Эвертон – Астон Вилла 0:2 (АПЛ)
13.08.22. Астон Вилла – Эвертон 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Манчестер Сити"
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|2
|
"Ливерпуль"
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|3
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|4
|
"Арсенал"
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|5
|
"Ньюкасл"
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|6
|
Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|7
|
"Астон Вилла"
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|8
|
"Борнмут"
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|9
|
Ноттингем Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|10
|
"Тоттенхэм"
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|11
|
"Челси"
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|12
|
"Фулхэм"
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|13
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|14
|
"Манчестер Юнайтед"
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|15
|
"Лестер Сити"
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|16
|
"Кристал Пэлас"
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|17
|
Ипсвич Таун
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|18
|
"Вулверхэмптон"
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|19
|
"Саутгемптон"
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|20
|
Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Ставки и коэффициенты на матч Астон Вилла – Эвертон
Прогноз на матч Астон Вилла – Эвертон от UA-Football
В прошлом сезоне "ириски" из трех поединков против "львов" выиграли один и один сыграли вничью. Также разгромно уступили – это было на старте чемпионата. В текущем розыгрыше английского первенства снова "Эвертон" ужасно стартовал: как и в прошлом сезоне набрал ноль очков за три матча. Но сегодня попытается за них зацепиться, несмотря на все прогнозы. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,78).
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