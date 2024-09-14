Тен Хаг - об амбиции МЮ: У нас более высокие цели, чем те, которых мы уже достигли

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг поделился мыслями об амбициях "МЮ".

"В футболе нужно побеждать, нужно показывать результат, это ясно. Хорошо, что новое руководство это осознает и говорит об этом. Мы работаем вместе, чтобы добиться большего успеха. У нас более высокие цели, чем те, которых мы уже достигли.

Никто не может отрицать, что за последние восемь или девять месяцев в клубе многое изменилось: новая команда руководителей, новая организация процессов и структура собственности. Я бы сказал, огромный поворот", — сказал 54-летний специалист.