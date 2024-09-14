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Главный тренер Жироны может заменит Гвардиолу в Ман Сити

Англия

Тактический стиль Мичела отражает стиль Гвардиолы

Главный тренер Жироны может заменит Гвардиолу в Ман Сити

Фото - Getty Images

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Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес может сменить Хосепа Гвардиолу в должности главного тренера "Манчестер Сити". Об этом сообщает Give Me Sport.

По информации источника, руководство "Манчестер Сити" определилось с тренером, который заменит Гвардиолу, если 53-летний испанский специалист не захочет продлевать контракт. Скорее всего, Хосепа заменит Мичел Санчес, сейчас тренирующий "Жирону".

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Напомним, Мичел Санчес возглавил "Жирону" в июле 2021 года. Контракт Мичела с командой чемпионата Испании действует до лета 2026 года.

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Хосеп Гвардиола Мичел Санчес Манчестер Сити Жирона
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Источник:
Give Me Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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