Главный тренер Жироны может заменит Гвардиолу в Ман Сити

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес может сменить Хосепа Гвардиолу в должности главного тренера "Манчестер Сити". Об этом сообщает Give Me Sport.

По информации источника, руководство "Манчестер Сити" определилось с тренером, который заменит Гвардиолу, если 53-летний испанский специалист не захочет продлевать контракт. Скорее всего, Хосепа заменит Мичел Санчес, сейчас тренирующий "Жирону".

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Напомним, Мичел Санчес возглавил "Жирону" в июле 2021 года. Контракт Мичела с командой чемпионата Испании действует до лета 2026 года.