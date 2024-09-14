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Артета: Стерлинг мне сказал, что мечтал о моем звонке
Хотел перейти к "канонирам"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о своем общении с вингером Рахимом Стерлингом перед переходом в состав "канониров".
“Первые слова, которые сказал мне Рахим Стерлинг, были: я мечтал об этом звонке! Вот и все.
Он уже думал присоединиться к нам, поэтому разговор был достаточно легким, чтобы быть честным… он действительно хотел присоединиться к нам”, – сказал Артета.
Стерлинг перешел в “Арсенал” на правах аренды из “Челси” до конца текущего сезона. Его контракт действует с "пенсионерами" до 2027 года.
Пока Рахим не провел ни одного матча на этом чемпионате. Он еще не попадал в заявку ни на поединки "Челси", ни на встречи "Арсенала" в АПЛ.
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