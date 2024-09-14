  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета: Стерлинг мне сказал, что мечтал о моем звонке
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета: Стерлинг мне сказал, что мечтал о моем звонке

Англия

Хотел перейти к "канонирам"

Артета: Стерлинг мне сказал, что мечтал о моем звонке

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал о своем общении с вингером Рахимом Стерлингом перед переходом в состав "канониров".

“Первые слова, которые сказал мне Рахим Стерлинг, были: я мечтал об этом звонке! Вот и все.

Он уже думал присоединиться к нам, поэтому разговор был достаточно легким, чтобы быть честным… он действительно хотел присоединиться к нам”, – сказал Артета.

Стерлинг перешел в “Арсенал” на правах аренды из “Челси” до конца текущего сезона. Его контракт действует с "пенсионерами" до 2027 года.

Пока Рахим не провел ни одного матча на этом чемпионате. Он еще не попадал в заявку ни на поединки "Челси", ни на встречи "Арсенала" в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер Жироны может заменит Гвардиолу в Ман Сити
yellow-arrow
Саутгемптон – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тен Хаг - об амбиции МЮ: У нас более высокие цели, чем те, которых мы уже достигли
Арсенал (Лондон) Микель Артета Рахим Стерлинг Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости