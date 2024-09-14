Ман Сити сыграет против Брентфорда без Холанда в составе. Известна причина

Сегодня в рамках 4-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграет против "Брентфорда". Однако "горожане" выйдут на поле без своей главной звезды - Эрлинга Холанда.

По информации издания, у норвежца умер близкий друг Ивар Эггья. Отмечается, что он присутствовал на презентации Холанда как игрока «Манчестер Сити», а также сопровождал его на последнем гала-вечере в честь церемонии "Золотого мяча".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола разрешил Холанду не участвовать в сегодняшней игре.

Напомним, матч "Манчестер Сити" - "Брентфорд" начнется в 17:00.