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Ман Сити сыграет против Брентфорда без Холанда в составе. Известна причина

Англия

Окончательное решение остаётся за норвежцем

Ман Сити сыграет против Брентфорда без Холанда в составе. Известна причина

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сегодня в рамках 4-го тура АПЛ "Манчестер Сити" сыграет против "Брентфорда". Однако "горожане" выйдут на поле без своей главной звезды - Эрлинга Холанда.

По информации издания, у норвежца умер близкий друг Ивар Эггья. Отмечается, что он присутствовал на презентации Холанда как игрока «Манчестер Сити», а также сопровождал его на последнем гала-вечере в честь церемонии "Золотого мяча".

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола разрешил Холанду не участвовать в сегодняшней игре.

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Напомним, матч "Манчестер Сити" - "Брентфорд" начнется в 17:00.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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