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Маттейс де Лигт забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед

Англия
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Жертвой стала команда, которая только что вернулась из Чемпионшипа

Маттейс де Лигт забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" встречаются в рамках четвертого тура АПЛ. Счет во встрече был открыт на 35-й минуте.

Манкунианцы разыграли угловой, после чего последовала подача от Бруну Фернандеша. Ее ударом головой в левый угол ворот замкнул Маттейс де Лигт.

Для голландца этот гол стал дебютным в футболке МЮ. В целом он проводит четвертый матч за "красных дьяволов".

Добавим, что двумя минутами раньше Арчер не реализовал пенальти – его удар потянул Онана. В собственной штрафной тогда сфолил Далот.

После первого тайма МЮ ведет в счете в два мяча. За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Саутгемптон Манчестер Юнайтед Матейс де Лигт
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