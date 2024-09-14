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Маттейс де Лигт забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед
Жертвой стала команда, которая только что вернулась из Чемпионшипа
Getty Images/Global Images Ukraine
"Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" встречаются в рамках четвертого тура АПЛ. Счет во встрече был открыт на 35-й минуте.
Манкунианцы разыграли угловой, после чего последовала подача от Бруну Фернандеша. Ее ударом головой в левый угол ворот замкнул Маттейс де Лигт.
Для голландца этот гол стал дебютным в футболке МЮ. В целом он проводит четвертый матч за "красных дьяволов".
Добавим, что двумя минутами раньше Арчер не реализовал пенальти – его удар потянул Онана. В собственной штрафной тогда сфолил Далот.
После первого тайма МЮ ведет в счете в два мяча. За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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