Маттейс де Лигт забил дебютный гол за Манчестер Юнайтед

"Саутгемптон" и "Манчестер Юнайтед" встречаются в рамках четвертого тура АПЛ. Счет во встрече был открыт на 35-й минуте.

Манкунианцы разыграли угловой, после чего последовала подача от Бруну Фернандеша. Ее ударом головой в левый угол ворот замкнул Маттейс де Лигт.

Для голландца этот гол стал дебютным в футболке МЮ. В целом он проводит четвертый матч за "красных дьяволов".

Добавим, что двумя минутами раньше Арчер не реализовал пенальти – его удар потянул Онана. В собственной штрафной тогда сфолил Далот.

После первого тайма МЮ ведет в счете в два мяча. За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.