АПЛ. Саутгемптон – Манчестер Юнайтед 0:3. Герой Онана или антагонист Арчер?

Очевидно, что после позора двухнедельной давности на "Олд Траффорд", команда Эрика тен Хага должна была как-то ответить и хотя бы немного снизить то напряжение, которое сейчас окружает этот клуб со всех сторон. Тем более у них матч против одного из главных аутсайдеров чемпионата, который пока не может получить хотя бы один зачетный балл. Это идеальные условия для реабилитации, не так ли?

Вот только первые минуты точно заставили изрядно понервничать всех поклонников "красных дьяволов", поскольку подопечные Рассела Мартина уже не впервые в этом сезоне показали неплохой футбол и несколько раз были очень близки к тому, чтобы открыть счет.

Вообще за первые полчаса у гостей был лишь один момент: Эриксен неплохо простреливал вдоль ворот на Зиркзе, но нападающему не удалось как следует пробить по воротам Рамсдейла, на этом все. Зато "святые" имели несколько хороших шансов, в основном после стараний от молодого Тайлера Диблинга, который хоть и не очень регулярно, но терроризировал Диогу Далота на его фланге. Один проход завершился великолепным ударом, на который среагировал Онана, а другой — заработанным пенальти. Между этими моментами еще и новичок Угочукву остро пробивал головой после углового, но круглый пролетел мимо ворот.

Так вот пенальти. Именно он стал поворотным моментом всей встречи. Диблинг разобрался с Далотом и тот пошел на нарушение правил. Исполнял одиннадцатиметровый Камерон Арчер и он пробил настолько плохо, что Андре Онана даже удивился, что ему так упростили задачу. Без проблем камерунец отразил удар и забрал добивание. После этого все изменилось.

Кажется, что именно команда Рассела Мартина поплыла в первую очередь. Не смогли они нормально перенести собственную неудачу. Зато в игру наконец включились ребята тен Хага. Подача с фланга, четкий удар от Маттейса де Лигта и есть дебютный гол для нидерландского защитника в новом клубе. Через несколько минут Маркус Рашфорд очень круто пробил из-за пределов штрафной площади и это уже 0:2. Нокдаун, если не нокаут для "святых".

Особых надежд на второй тайм уже не было, ведь опытный коллектив из Манчестера уже имел комфортное преимущество, а новички АПЛ уже в который раз проводят неплохой матч до первого пропущенного гола. Это симптом, который пока не проходит. Хозяева во втором тайме по-настоящему так и не включились, а тот тем, в котором проходила встреча, полностью устраивал "Манчестер Юнайтед". Куда и зачем им спешить, если впереди немало важных матчей, а здесь можно уже сэкономить силы.

Если кто-то и был ближе к забитому гол во втором тайме, то это гости к своему третьему, чем хозяева к своему первому. Все в этой игре было решено в первом тайме. И здесь каждый сам для себя решит: Онана является главным героем, или Арчер - главным антагонистом. Удаление капитана хозяев Стивенса в конце встречи особо никак не повлияло на итог, вопрос лишь зачем это было делать, если матч уже проигран. Теперь он пропустит как минимум одну следующую игру своей команды.

Победа "красных дьяволов" без особых проблем, ну если не учитывать первые полчаса встречи. На последних секундах игры Алехандро Гарначо даже увеличил преимущество своей команды до трех голов, когда соперник уже играл в меньшинстве. Будут ли довольны болельщики такой победой? В контексте того, что удалось получить три очка и не потратить много сил, да. Но показала ли команда настоящий шаг вперед, от которого можно отталкиваться и думать, что дальше точно будет лучше? Нет, не показала.

Что касается Рассела Мартина, то он продолжает поиски первых очков в АПЛ после выхода команды из Чемпионшипа. Пока безуспешно, хотя в отдельных поединках "святые" своей игрой заслуживали большего.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Сент-Меррис" (Саутгемптон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

"Саутгемптон" — "Манчестер Юнайтед" 0:3

Голы: Де Лигт (35), Рашфорд (41), Гарначо (90+6)

*На 33-й минуте Камерон Арчер нереализовал пенальти (вратарь)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Сугавара, Беднарек, Стивенс — Диблинг (Лаллана, 64), Фернандеш (Гарвуд-Беллис, 81), Даунс, Угочукву (Корне, 64), Уокер-Питерс — Бреретон Диас (Фрейзер, 64), Арчер (Стюарт, 63)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Мазрауи (Магуайр, 74), Де Лигт (Каземиро, 87), Мартинес (Эванс, 77), Далот — Эриксен (Угарте, 74), Мейну — Диалло, Фернандеш, Рашфорд (Гарначо, 73) — Зиркзе

Предупреждения: Корне (74) — Мейну (26), Далот (57), Фернандеш (68), Магуайр (75)

Удаление: Стивенс (79)