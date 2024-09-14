  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рашфорд забил за Манчестер Юнайтед впервые за 181 день
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашфорд забил за Манчестер Юнайтед впервые за 181 день

Англия

Долго пытался разогнаться

Рашфорд забил за Манчестер Юнайтед впервые за 181 день

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" в рамках четвертого тура АПЛ поехал в гости к "Саутгемптону".

После дебютного гола Де Лигта к перерыву отличился и Маркус Рашфорд. Он пробил из-за пределов штрафной обводным ударом в дальнюю правую шестерку.

Этот гол стал первым для вингера в официальных матчах с 17 марта – тогда он отличился в воротах “Ливерпуля” в поединке четвертьфинала Кубка Англии. С тех пор прошел 181 день.

За ходом событий второго тайма встречи между "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед" следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Ливерпуль - Ноттингем Форест. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Неудобный соперник. Манчестер Сити - Брентфорд. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Ярмолюк не выйдет в старте Брентфорда на матч против Манчестер Сити
Саутгемптон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости