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Рашфорд забил за Манчестер Юнайтед впервые за 181 день
Долго пытался разогнаться
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" в рамках четвертого тура АПЛ поехал в гости к "Саутгемптону".
После дебютного гола Де Лигта к перерыву отличился и Маркус Рашфорд. Он пробил из-за пределов штрафной обводным ударом в дальнюю правую шестерку.
Этот гол стал первым для вингера в официальных матчах с 17 марта – тогда он отличился в воротах “Ливерпуля” в поединке четвертьфинала Кубка Англии. С тех пор прошел 181 день.
За ходом событий второго тайма встречи между "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед" следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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