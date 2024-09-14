Рашфорд забил за Манчестер Юнайтед впервые за 181 день

"Манчестер Юнайтед" в рамках четвертого тура АПЛ поехал в гости к "Саутгемптону".

После дебютного гола Де Лигта к перерыву отличился и Маркус Рашфорд. Он пробил из-за пределов штрафной обводным ударом в дальнюю правую шестерку.

Этот гол стал первым для вингера в официальных матчах с 17 марта – тогда он отличился в воротах “Ливерпуля” в поединке четвертьфинала Кубка Англии. С тех пор прошел 181 день.

За ходом событий второго тайма встречи между "Саутгемптоном" и "Манчестер Юнайтед" следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.