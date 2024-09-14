АПЛ. Пэлас и Вест Хэм спасаются на последних минутах, а Брайтон теряет очки с Ипсвичем

Пока большие дяди в лице "Манчестер Сити" и "Ливерпуля" разбирались со своими матчами, параллельно в Англии проходило еще три классных противостояния, которые также достойны вашего внимания.

"Фулхэм" принимал у себя дома обновленный "Вест Хэм", лучший тренер АПЛ в августе противостоял "Ипсвичу", а "Кристал Пэлас" проходил испытание "Лестером". Давайте разбираться, как это все было и чем закончилось.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

"Фулхэм" — "Вест Хэм" 1:1

Голы: Хименес (24) — Ингз (90+5)

"Фулхэм": Лено — Тете, Андерсен, Бесси, Робинсон — Перейра (Рид, 86), Лукич (Берге, 66) — Траоре, Смит-Роу (Кейрни, 73), Ивоби (Нелсон, 66) — Хименес (Муниз, 73)

"Вест Хэм": Ареола — Ван-Биссака, Мавропанос, Килман, Эмерсон (Цоуфал, 57) — Альварес (Ингз, 82), Родригес (Солер, 70) — Боуэн, Соучек (Пакета, 46), Кудус — Антонио (Саммервиль, 46)

Предупреждения: Лукич (53), Нелсон (90+2) — Родригес (69), Альварес (75), Солер (82)

Обновленный "Вест Хэм" с новым интересным тренером и очень качественным набором игроков интригует. Болельщики лишь ждут, когда эта команда сыграется и в итоге залетит в топ-6, не меньше. Но эти ожидания пока разбиваются о суровую реальность: сыро и неуверенно выглядит этот коллектив. То ли настолько мощно выглядели "дачники"?

Команда Марку Силвы с первых минут забрала инициативу к своим ногам и весь первый тайм не сбавляла темпов в своем давлении на ворота Ареола. Особенно старался Адама Траоре, который для себя создал несколько моментов, а затем и о партнерах не забыл, не хватало лишь точно удара.

Не успевали футболисты команды Хулена Лопетеги за своими оппонентами. В одной из атак все же пропустили гол. Длинная передача на Эмиля Смита-Роу, который все же успел достать мяч у лицевой линии и прострелил точно на Рауля Хименеса, а мексиканец не промахнулся. Справедливый гол, который напрашивался. И вы хотели бы спросить: "А что гости?" Что же тут скажешь. В первом тайме их видно не было.

Немножко интереснее забегали "молотобойцы" уже во второй половине встречи. Хотя здесь также нужно сделать скидку на то, что Марку Силва решил сыграть прагматично, теперь команда куда ниже встречала своих соперников, начала играть осторожнее и старалась не отдавать рискованных передач.

А потом "дачники" вообще себе вернули инициативу и создали еще несколько очень острых моментов, авторами этих эпизодов были Эмиль Смит-Роу и Адама Траоре. И когда все шло к спокойной и справедливой победе хозяев, вмешался Данни Ингз, который вышел на замену. Нападающий сравнял счет и спас "Вест Хэм" от неминуемого поражения.

И даже здесь команда Марку Силвы не остановилась, на последних секундах уже при счете 1:1 "Фулхэм" создал еще одну возможность, но удар от Бесси полетел мимо ворот. Как же не повезло. Итоговая ничья, которая должна радовать разве что гостей, которые сегодня были откровенно плохими.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Амекс Стэдиум" (Брайтон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Брайтон" — "Ипсвич Таун" 0:0

Голы: нет.

"Брайтон": Вербрюгген — Уэлтман, ван Хеке, Данк, Гиншелвуд (Кадиоглу, 68) — Минте (Адингра, 68), Балеба, Аяри, Митома — Рюттер (Энсисо, 68), Уэлбек (Фергюсон, 85)

"Ипсвич Таун": Мурич — Туанзебе, О'Ши, Гривз, Дэвис — Морси (Луонго, 85), Филлипс — Бернс (Огбене, 59), Хатчинсон (Чаплин, 85), Смодич (Кларк, 59) — Дилеп (Хирст, 59)

Предупреждения: Минте (47), Гиншелвуд (60), Уэлтман (86) — Морси (7), Филлипс (51), Хатчинсон (57)

Фабиан Хюрцелер, который в своем дебютном месяце в АПЛ сразу же был признан лучшим тренером лиги в августе, проводил свой четвертый матч у руля "Брайтона". Номинально, именно против "Ипсвича" их победа очень прогнозировалась, ведь до этого они справились с гораздо более сложными соперниками.

Но каким крепким орешком оказалась команда Кирана Маккенны. Не все так просто для "чаек", хотя они и играли у себя дома и имели очевидное преимущество над соперником. Сегодня подвела как реализация, так и неудачное выступление отдельных исполнителей.

"Трактористы" особо не атаковали и больше пытались удержать ничейный счет. Им это удалось. Стоит отметить, что в этом матче за хозяев дебютировал турецкий левый защитник Ферди Кадиоглу. Remember the name.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Тони Харрингтон (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Лестер Сити" 2:2

Голы: Матета (47, 90+2, с пенальти) - Варди (21), Мавидиди (46)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Клайн (Камада, 64), Гейи, Лакруа — Муньйос (Сарр, 81), Уортон, Дукуре (Хьюз, 46), Митчелл (Шлупп, 90) — Нкетиа, Эзе — Матета

"Лестер Сити": Германсен — Джастин, Фас, Околи, Кристиансен — Уинкс, Скипп — Айю (Коуди, 83), Ндиди (Чоудри, 76), Мавидиди (Фатаву, 72) — Варди

Предупреждения: Ндиди (52), Айю (83), Коуди (90+1)

Первая победа команды Стива Купера после возвращения в АПЛ была так близко! Именно в четвертом туре мы едва не увидели первую победу "Лестера" после возвращения из Чемпионшипа.

Открыл счет Джейми Варди еще в первом тайме при относительно равной игре. В начале второго тайма благодаря точному удару от Мавидиди "лисы" удвоили свое преимущество. Но уже через минуту Матета снова вернул отставание в один гол.

Дебют от Эдди Нкетии получился не слишком уверенным. Именно от него ожидалось много остроты, но не получилось. Зато финальный натиск от "орлов" принес свои результаты! Они заработали пенальти и уже в компенсированное время Жан-Филипп Матета сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Немножко не дотерпела команда Купера, все же ничья.