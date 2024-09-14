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АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 2:1. Волевая победа благодаря дублю Холанд
Ярмолюк впервые в сезоне сыграл в чемпионате
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Даррен Бонд
"Манчестер Сити" – "Брентфорд" 2:1
Голы: Голанд 19, 32 – Висса 1
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунс (Р. Диаш 84), Аканджи, Льюис (Гвардиол 46) – Ковачич (Родри 46), Гюндоган – Савиньо (Нунес 90+2), де Брюйне, Грилиш (Б. Силва 84) Холанд
Брентфорд: Флэккен – Аер (Рерслев Расмуссен 72), ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер – Дамсгор (Ярмолюк 84), Нергор, Янельт (Ф. Карвалью 72) – Висса (Шаде 45+1), Мбемо
Предупреждения: Ковачич 42, Савиньо 47, Стоунс 79 – Коллинз 82
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