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АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 2:1. Волевая победа благодаря дублю Холанд

Англия
Обновлено

Ярмолюк впервые в сезоне сыграл в чемпионате

АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 2:1. Волевая победа благодаря дублю Холанд

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Бонд

"Манчестер Сити" – "Брентфорд" 2:1

Голы: Голанд 19, 32 – Висса 1

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунс (Р. Диаш 84), Аканджи, Льюис (Гвардиол 46) – Ковачич (Родри 46), Гюндоган – Савиньо (Нунес 90+2), де Брюйне, Грилиш (Б. Силва 84) Холанд

Брентфорд: Флэккен – Аер (Рерслев Расмуссен 72), ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер – Дамсгор (Ярмолюк 84), Нергор, Янельт (Ф. Карвалью 72) – Висса (Шаде 45+1), Мбемо

Предупреждения: Ковачич 42, Савиньо 47, Стоунс 79 – Коллинз 82

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