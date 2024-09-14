АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 2:1. Волевая победа благодаря дублю Холанда

Английская Премьер-лига

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Бонд

"Сити" уже имел ранее проблемы с "Брентфордом". В позапрошлом сезоне даже дважды уступил, в предыдущем чемпионате в одном из матчей тоже первым пропустил. Но сегодня успел прийти в себя еще до перерыва.

Шоковый старт получился в этом матче. Уже на 23 секунде счет был открыт. После подачи с правого фланга и последующего прострела Стоунс пытался вынести мяч, но зажег свечу. Ее погасил Висса точным ударом в ворота "Сити". Третий гол нападающего в текущем чемпионате.

Еще через три минуты оборона "Сити" снова провалилась, но на этот раз у Мбэмо удар не получился. А на 10-й минуте Коллинз стрелял по воротам хозяев – спасло их колено Эдерсона.

И только после этого первоначального наступления успокоилась игра на поле. Даже начала переходить к воротам гостей. Это сразу же принесло свои плоды: “Сити” забил в первом же своем моменте. Де Брюйне получил мяч в штрафной, пробросил дальше на Холанда, а тот из-под защитника пробил в левый угол. На Кевина этот ассист не запишут (был рикошет), но счет все равно удалось сравнять.

Всего через 12 минут хозяева забили и второй гол. Но все равно в этом промежутке было по моменту с каждой из сторон. Сначала дальний удар де Брюйне полетел совсем рядом с каркасом, а затем Пиннок поразил перекладину выстрелом головой после навеса Янельта.

На 32 минуте Холанд снова показал себя во всей красе. После выноса Эдерсона он сразился корпусом с центрбеком Пинноком и выбежал один на один с голкипером. Флеккена норвежец перекинул. Мастерство.

Холанд стал первым футболистом в истории АПЛ, забившим девять голов за стартовые четыре тура чемпионата. Невероятная статистика.

The most prolific goalscoring start we’ve ever seen to a Premier League season!



???? Erling Haaland ???? pic.twitter.com/TL5WQ7voQ6 — Premier League (@premierleague) September 14, 2024

Под конец тайма у гостей была вынужденная замена: Шаде вышел вместо Виссы. И сразу немец принял участие в создании момента, отдав под удар Льюису-Поттеру, но его выстрел потянул Эдерсон.

На старте второго тайма команды успокоились. Лишь с середины начали создавать моменты и вплоть до компенсированного времени инициатива исходила от хозяев. Сначала Флеккен спас гостей после ударов Грилиша и Холанда, впоследствии Савиньо потерял два шанса (в одном из них снова отлично сыграл нидерландский голкипер).

На 81 минуте еще и Холанд попал в штангу ворот. А “Брентфорд” на весь этот шквал моментов ответил лишь ударом Ярмолюка уже на 90+2 минуте. После сброса от Мбемо Егор ударом метров с 16 не попал в створ.

Кстати, украинец впервые за четыре матча АПЛ появился на поле. Франк выпустил его на 84 минуте, но Ярмолюк все равно успел найти момент. Еще бы реализовал его – цены бы ему не было.

Параллельно "Ливерпуль" проиграл одному из аутсайдеров АПЛ прошлого сезона. Так что "Сити" единолично лидирует в чемпионате со 100% показателем. Первенство уже становится неинтересным?

"Манчестер Сити" – "Брентфорд" 2:1

Голы: Голанд 19, 32 – Висса 1

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунс (Р. Диаш 84), Аканджи, Льюис (Гвардиол 46) – Ковачич (Родри 46), Гюндоган – Савиньо (Нунес 90+2), де Брюйне, Грилиш (Б. Силва 84) Холанд

Брентфорд: Флэккен – Аер (Рерслев Расмуссен 72), ван ден Берг, Пиннок, Коллинз, Льюис-Поттер – Дамсгор (Ярмолюк 84), Нергор, Янельт (Ф. Карвалью 72) – Висса (Шаде 45+1), Мбемо

Предупреждения: Ковачич 42, Савиньо 47, Стоунс 79 – Коллинз 82