АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 2:1. Волевая победа благодаря дублю Холанда

Английская Премьер-лига

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Бонд

"Сити" уже имел ранее проблемы с "Брентфордом". В позапрошлом сезоне даже дважды уступил, в предыдущем чемпионате в одном из матчей тоже первым пропустил. Но сегодня успел прийти в себя еще до перерыва.

Шоковый старт получился в этом матче. Уже на 23 секунде счет был открыт. После подачи с правого фланга и последующего прострела Стоунс пытался вынести мяч, но зажег свечу. Ее погасил Висса точным ударом в ворота "Сити". Третий гол нападающего в текущем чемпионате.

Еще через три минуты оборона "Сити" снова провалилась, но на этот раз у Мбэмо удар не получился. А на 10-й минуте Коллинз стрелял по воротам хозяев – спасло их колено Эдерсона.

И только после этого первоначального наступления успокоилась игра на поле. Даже начала переходить к воротам гостей. Это сразу же принесло свои плоды: “Сити” забил в первом же своем моменте. Де Брюйне получил мяч в штрафной, пробросил дальше на Холанда, а тот из-под защитника пробил в левый угол. На Кевина этот ассист не запишут (был рикошет), но счет все равно удалось сравнять.

Всего через 12 минут хозяева забили и второй гол. Но все равно в этом промежутке было по моменту с каждой из сторон. Сначала дальний удар де Брюйне полетел совсем рядом с каркасом, а затем Пиннок поразил перекладину выстрелом головой после навеса Янельта.

На 32 минуте Холанд снова показал себя во всей красе. После выноса Эдерсона он сразился корпусом с центрбеком Пинноком и выбежал один на один с голкипером. Флеккена норвежец перекинул. Мастерство.

Холанд стал первым футболистом в истории АПЛ, забившим девять голов за стартовые четыре тура чемпионата. Невероятная статистика.

