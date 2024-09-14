  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Ливерпуль – Ноттингем Форест 0:1. Гости поздравили Слота с первым поражением
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Ливерпуль – Ноттингем Форест 0:1. Гости поздравили Слота с первым поражением

Англия
Обновлено

Мерсисайдцы впервые теряют очки в новом сезоне

АПЛ. Ливерпуль – Ноттингем Форест 0:1. Гости поздравили Слота с первым поражением

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После международного перерыва ЛФК принимал на своем поле "Ноттингем". Проблемы с реализацией в совокупности с качественной игрой кипера гостей лишили "красных" возможности заработать хотя бы один пункт.

Уже на 17-й минуте Луис Диас мог открывать счет, но мяч задел штангу. На 25-й прекрасный шанс упустил Диогу Жота, который в упор пробил слету по центру ворот, но Матц Селс спас свою команду. Позже вратарь выдал блестящий сейв после удара Алексиса Макаллистера.

В середине второго тайма Морган Гиббс-Уайт отдал пас на Энтони Элангу, который пробив в считанных сантиметрах над перекладиной. Это был первый звоночек для хозяев. На 72-й минуте "Ноттингем" вышел вперед – Каллум Хадсон-Одой во время контратаки получил передачу в свободную зону и пробил мимо беспомощного голкипера.

Позже Каллум апеллировал к арбитру после падения в штрафной, а Эланга упустил выход один на один. У "Ливерпуля" был хороший случай на 89-й минуте, но Вирджил Ван Дейк нанес удар чуть выше перекладины.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

АПЛ 2024/25. 4-й тур

Ливерпуль. Энфилд

Ливерпуль – Ноттингем Форест 0:1

Гол: Хадсон-Одой, 72

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Пэлас и Вест Хэм спасаются на последних минутах, а Брайтон теряет очки с Ипсвичем
yellow-arrow
АПЛ. Манчестер Сити – Брентфорд 2:1. Волевая победа благодаря дублю Холанд
yellow-arrow
Сложная игра для Миколенко. Астон Вилла - Эвертон. Текстовая трансляция матча АПЛ
Ноттингем Форест Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости