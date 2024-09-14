Тоттенхэм – Арсенал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Команда украинского защитника проведет один из самых принципиальных матчей всего сезона. Противостояние "Арсенала" и "Тоттенхэма" имеет большую историю и очередную серию этого противостояния мы уже вскоре увидим.

Надеемся, что в таком интересном матче найдется место и для Александра Занченко, впрочем увидим, как решит Артета.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 сентября.

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Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

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