Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Несмотря на то, что "Арсенал" и "Тоттенхэм" по-разному начали новый сезон, когда все сводится к северо-лондонскому дерби, все это стоит отбрасывать в сторону и просто наслаждаться.

Микель Артета с амбициями на титул едет в гости к злому Анге Постекоглу, который хочет начать реабилитацию за неудачный старт. Это будет интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 сентября.

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Английская Премьер-лига. 4 тур.

15 сентября. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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