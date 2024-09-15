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Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Великолепное противостояние двух замечательных команд

Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на то, что "Арсенал" и "Тоттенхэм" по-разному начали новый сезон, когда все сводится к северо-лондонскому дерби, все это стоит отбрасывать в сторону и просто наслаждаться.

Микель Артета с амбициями на титул едет в гости к злому Анге Постекоглу, который хочет начать реабилитацию за неудачный старт. Это будет интересно.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 15 сентября.

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Английская Премьер-лига. 4 тур.

15 сентября. 16:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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