АПЛ. Астон Вилла – Эвертон 3:2. Снова на те же грабли

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Если у “Манчестер Сити” старт сезона выдался на все 100%, то у “Эвертона” – наоборот. "Ириски" в первых четырех матчах проиграли четыре раза. И второй раз подряд потеряли преимущество в два мяча…

"Вилла" владела инициативой с первых секунд. Уже на девятой минуте опасно бил Уоткинс, но его удар был заблокирован. А "Эвертон" забил первым же выстрелом. Макгинн приблизился к штрафной и пробил из-за его пределов точно в правый угол. Бильярдный удар Мартинес не потянул.

It's the visitors that take the lead!



Dwight McNeil with the goal against the run of play ⚽️#AVLEVE pic.twitter.com/wClUnFUOQr — Premier League (@premierleague) September 14, 2024

Дальше последовал период столкновений. Онана получила повреждение, но игру продолжить смог. А вот Виталий Миколенко присел на газон и попросил замену. 26 минут украинец провел сегодня на поле, после чего покинул его из-за травмы.

Но сразу же после этого "Эвертон" забил второй гол. Макнил к голу записал еще и ассист: подал из стандарта точно на Калверта-Льюина. Тот пробил головой в левый угол.

До перерыва "Вилла" один мяч отыграла. Тоже после удачного навеса с фланга. Динь ​​подал на Уоткинса, а тот головой сократил отставание в счете.

На старте второго тайма команды обменялись моментами. Сначала удар Роджерса потянул Пикфорд, а добивание Рэмзи чуть ли не в пустые ворота успели заблокировать защитники. Впоследствии Калверт-Льюин ушел в прорыв, но с острой позиции не успел пробить – защитники хозяев отработали до конца.

А вот Уоткинс свой шанс на дубль использовал сразу. После заброса в штрафную полузащитник "Эвертона" Гаррисон срезал мяч в центр. Получился отличный прострельный пас на Олли – он сравнял счет.

А на 76 минуте полетела настоящая пушка. После ряда нереализованных шансов от хозяев Дуран решился на удар с метров 28 и поразил точно левую девятку. Невероятный выстрел.

Это еще не всё. Через три минуты Калверт-Льюин попал в поперечину, а дальше Дуран мог оформлять дубль – на этот раз пробил выше ворот. В итоге "Астон Вилла" все-таки одержала волевую победу.

"Эвертон" наступил на те же грабли. В предыдущем туре "ириски" также вели в счете 2:0, а затем пропустили трижды. Следующий матч в рамках АПЛ – против “Лестера” 21 сентября. Главное – не войти трижды в одну реку.

"Астон Вилла" – "Эвертон" 3:2

Голы: Воткинс 36, 58, Дуран 76 – Макнил 16, Калверт-Льюин 27

Астон Вилла: Мартинес – Богарде, Конса, Пау Торрес, Динь (Матсен 70) – Онана (Баркли 46), Тилеманс – Макгинн (Филоджен-Бидас 90), Роджерс, Дж. Рэмзи (Дуран 70) – Воткинс (Буэндиа 84)

Эвертон: Пикфорд – Янг, Тарковски, Кин, Миколенко (Гарнер 26) – Ироегбунам (Бета 81), Гуе (Мангала 64) – Гаррисон (О'Брайен 64), Ндиае (Линдстрем 81), Макнил – Калверт-Льюин

Предупреждение: Э. Мартинес 47, Эмери 86 (за пределами поля) – Ндиае 15, Ироегбунам 19, Янг 81, О'Брайен 88