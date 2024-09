АПЛ. Астон Вилла – Эвертон 3:2. Снова на те же грабли

Английская Премьер-лига, четвертый тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Если у “Манчестер Сити” старт сезона выдался на все 100%, то у “Эвертона” – наоборот. "Ириски" в первых четырех матчах проиграли четыре раза. И второй раз подряд потеряли преимущество в два мяча…

"Вилла" владела инициативой с первых секунд. Уже на девятой минуте опасно бил Уоткинс, но его удар был заблокирован. А "Эвертон" забил первым же выстрелом. Макгинн приблизился к штрафной и пробил из-за его пределов точно в правый угол. Бильярдный удар Мартинес не потянул.

