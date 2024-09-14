АПЛ. Борнмут - Челси 0:1. Нкунку нагло ворует победу у вишен

Накануне этого матча у Энцо Марески было сразу несколько аргументов на случай, если его команда проиграет: травмированы Рис Джеймс, Мало Гюсто и Ромео Лавия, заболели Энцо Фернандес и Кирнан Дьюсбери-Холл. То есть у команды не было основных полузащитников и правых защитников. Пришлось выпускать Ренату Вейгу в центр, а Акселя Дисаси на правый фланг обороны.

Куда меньше проблем было у "Борнмута", они вышли почти в оптимальном составе, в котором нашлось место и для Ильи Забарного. Энцо Мареска другого украинца в стартовом составе все же не выпустил, несмотря на наши надежды.

Может ли служить оправданием вопрос травм для "Челси" в матче против "Борнмута"? Вряд ли. Так что же мы увидели на поле? В первом тайме едва ли не тотальное уничтожение "Челси". Ну как уничтожение, "вишни" также не выделялись уверенностью и точностью, но создали достаточно для того, чтобы точно открыть счет.

Сначала Маркус Тавернье пробил из-за пределов штрафной площадки в перекладину ворот Санчеса, затем еще несколько неплохих выстрелов издали, затем Клюйверт пробивал из выгодной позиции, но его удар потянул Роберт. А затем Эванилсон после ошибки от Уэсли Фофана заработал пенальти, выбежав на свидание с Санчесом, испанский голкипер задел своего оппонента. Сам Эванилсон и пошел пробивать, вот только переиграть Санчеса не получилось, Роберт потянул его удар.

В целом в первом тайме была замечательная и уверенная игра в обороне, в том числе и от Забарного, который практически закрыл Николя Джексона и о сенегальце мы почти не вспоминали. Команда Ираолы показывала великолепный прессинг и не давала своему сопернику спокойно выходить с собственной половины поля, особенно давили на фланг Дисаси, зная о слабых сторонах француза. Но открыть счет не удалось, поэтому ушли на перерыв со счетом 0:0, лондонцы могут только благодарить судьбу, что в первом тайме не пропустили ни одного гола.

После перерыва на поле вышел Джейдон Санчо вместо Педру Нету, это дебютный матч для бывшего полузащитника "Манчестер Юнайтед", который хоть и в аренде, но "синие" обязаны его выкупить следующим летом. Именно во втором тайме мы начали видеть хоть какие-то моменты от "Челси", именно Джейдон очень положительно повлиял на игру команды и немного освежил то, что мы видели в атаке от "синих".

Впрочем только проблески, все равно инициатива держалась у хозяев поля, которые продолжали терроризировать ворота Роберта Санчеса. Сколько же пришлось работать сегодня испанцу. И вот в таком режиме со взаимным обменом опасными моментами команды играли до последних минут, и тут неожиданно появился момент у Кристофера Нкунку, который вышел на замену вместо Николя Джексона во втором тайме. Санчо на фланге увидел открывание от Нкунку и отдал передачу в центр на него, тот удачно развернулся и между двумя защитниками, между Сенеси и Забарным, ворвался дальше и легко пробил в дальний угол ворот Траверса. 0:1.

И это на самом деле шок, потому что справедливым это взятие ворот точно не назовешь. В этот момент "Борнмут" начал вспоминать все, что они за сегодня не смогли реализовать: классные моменты у Тавернье, Семеньо, но вишенкой на торте стоит пенальти от Эванилсона. Это был матч-парадокс, в котором хозяева должны были забирать победу, а вместо этого они поплатились за собственную нереализацию. Жестокое наказание от Нкунку и три очка едут в Лондон.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Виталити" (Борнмут)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Борнмут" — "Челси" 0:1

Гол: Нкунку (86)

*На 38-й минуте Эванилсон нереализовал пенальти (вратарь)

"Борнмут": Траверс — Смит (Араухо, 75), Забарный, Сенеси, Керкез — Кук, Кристи (Скотт, 68) — Семеньо, Клюйверт (Биллинг, 75), Тавернье (Унал, 83) — Эванилсон (Синистерра, 68)

"Челси": Санчес — Дисаси (Адарабиойо, 62), Фофана, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Вейга — Мадуэке (Феликс, 62), Палмер, Нету (Санчо, 46) — Джексон (Нкунку, 79)

Предупреждения: Кристи (18), Кук (35), Смит (38), Клюйверт (60), Сенеси (80), Семеньо (90+6) — Фофана (31), Кукурелья (36), Санчес (37), Джексон (54), Колвилл (57), Санчо (57), Вейга (87), Феликс (90+1)