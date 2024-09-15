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Тен Хаг - о де Лигте: Сейчас он еще не набрал оптимальную форму
Главный тренер МЮ считает, что де Лигт еще не набрал форму после предсезонки
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал форму защитника сборной Нидерландов и "Манчестер Юнайтед" Маттейса де Лигта:
"Я знаю Маттейса, он носит сильный характер. Он справится с этим и вернется на прежний уровень в сборной Нидерландов. Это точно не связано с его ситуацией в клубе".
У него была непростая предсезонка, потому что не играл. Единственный матч, который он начал с первых минут, был против "Ливерпуля".
Без этой игровой практики он отправился играть за сборную Нидерландов, и сейчас он еще не набрал оптимальную форму и не вышел на нужную скорость. Но когда это произойдет, вы увидите его подлинные качества и совсем другого игрока", — цитирует Daily Mail главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Напомним, в матче Нидерланды - Босния и Герцеговина, 5:2, Маттейс де Лигт допустил две ошибки и назвал свою игру провалом.
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