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Тен Хаг - о де Лигте: Сейчас он еще не набрал оптимальную форму

Англия

Главный тренер МЮ считает, что де Лигт еще не набрал форму после предсезонки

Тен Хаг - о де Лигте: Сейчас он еще не набрал оптимальную форму

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал форму защитника сборной Нидерландов и "Манчестер Юнайтед" Маттейса де Лигта:

"Я знаю Маттейса, он носит сильный характер. Он справится с этим и вернется на прежний уровень в сборной Нидерландов. Это точно не связано с его ситуацией в клубе".

У него была непростая предсезонка, потому что не играл. Единственный матч, который он начал с первых минут, был против "Ливерпуля".

Без этой игровой практики он отправился играть за сборную Нидерландов, и сейчас он еще не набрал оптимальную форму и не вышел на нужную скорость. Но когда это произойдет, вы увидите его подлинные качества и совсем другого игрока", — цитирует Daily Mail главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Напомним, в матче Нидерланды - Босния и Герцеговина, 5:2, Маттейс де Лигт допустил две ошибки и назвал свою игру провалом.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Матейс де Лигт
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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