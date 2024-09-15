Тен Хаг - о де Лигте: Сейчас он еще не набрал оптимальную форму

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал форму защитника сборной Нидерландов и "Манчестер Юнайтед" Маттейса де Лигта:

"Я знаю Маттейса, он носит сильный характер. Он справится с этим и вернется на прежний уровень в сборной Нидерландов. Это точно не связано с его ситуацией в клубе".

У него была непростая предсезонка, потому что не играл. Единственный матч, который он начал с первых минут, был против "Ливерпуля".

Без этой игровой практики он отправился играть за сборную Нидерландов, и сейчас он еще не набрал оптимальную форму и не вышел на нужную скорость. Но когда это произойдет, вы увидите его подлинные качества и совсем другого игрока", — цитирует Daily Mail главного тренера "Манчестер Юнайтед".