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Выиграли без Мудрика. Борнмут – Челси, 0:1. Видео голов и обзор матча
Стойка ворот спасла пенсионеров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера в рамках 4-го тура АПЛ состоялся матч, в котором "Борнмут" сыграл против "Челси".
В составе "Борнмута" на поле вышел Илья Забарный, между тем тренер "Челси" Энцо Мареска решил не выпускать другого украинца Михаила Мудрика.
Решающим эпизодом в матче стала замена нападающего Джексона на Нкунку. Форварду "Челси" понадобилось семь минут, чтобы забить с пас Санчо и принести победу гостям - 1:0.
Борнмут – Челси
Гол: Нкунку, 86
Напомним, после этой победы "Челси" занимает 7-е место, а "Борнмут" расположился на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ.
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