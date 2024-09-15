  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Выиграли без Мудрика. Борнмут – Челси, 0:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Выиграли без Мудрика. Борнмут – Челси, 0:1. Видео голов и обзор матча

Англия

Стойка ворот спасла пенсионеров

Выиграли без Мудрика. Борнмут – Челси, 0:1. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера в рамках 4-го тура АПЛ состоялся матч, в котором "Борнмут" сыграл против "Челси".

В составе "Борнмута" на поле вышел Илья Забарный, между тем тренер "Челси" Энцо Мареска решил не выпускать другого украинца Михаила Мудрика.

Решающим эпизодом в матче стала замена нападающего Джексона на Нкунку. Форварду "Челси" понадобилось семь минут, чтобы забить с пас Санчо и принести победу гостям - 1:0.

Борнмут – Челси

Гол: Нкунку, 86

Напомним, после этой победы "Челси" занимает 7-е место, а "Борнмут" расположился на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Санчо: Я очень рад, что мне в Челсе настолько комфортно
yellow-arrow
Тоттенхэм – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Тен Хаг - о де Лигте: Сейчас он еще не набрал оптимальную форму
Челси (Лондон) Борнмут Михаил Мудрик Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости