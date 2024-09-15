Выиграли без Мудрика. Борнмут – Челси, 0:1. Видео голов и обзор матча

Вчера в рамках 4-го тура АПЛ состоялся матч, в котором "Борнмут" сыграл против "Челси".

В составе "Борнмута" на поле вышел Илья Забарный, между тем тренер "Челси" Энцо Мареска решил не выпускать другого украинца Михаила Мудрика.

Решающим эпизодом в матче стала замена нападающего Джексона на Нкунку. Форварду "Челси" понадобилось семь минут, чтобы забить с пас Санчо и принести победу гостям - 1:0.

Борнмут – Челси

Гол: Нкунку, 86

Напомним, после этой победы "Челси" занимает 7-е место, а "Борнмут" расположился на 11-й строчке в турнирной таблице АПЛ.