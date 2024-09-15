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Санчо: Я очень рад, что мне в Челсе настолько комфортно
Доволен своим положением
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Челси" Джейдон Санчо рассказал о своем дебюте в составе "пенсионеров".
“Я упорно работал ради этого момента и просто счастлив, что получил свой шанс.
Я очень счастлив здесь. Я должен поблагодарить весь персонал и моих товарищей по команде.
В первый же день, когда я пришел, я почувствовал, что мне здесь рады, и я очень рад, что мне так комфортно”, – сказал Санчо.
Англичанин провел второй тайм вчерашнего матча четвертого тура АПЛ против "Борнмута". Он заменил в перерыве Педру Нету, а на 86-й минуте оформил ассист на Нкунку. Этот гол стал победным во встрече.
Санчо будет выступать за "Челси" минимум до конца текущего сезона - именно на такой срок заключено арендное соглашение с "Манчестер Юнайтед". Контракт с МЮ действует до лета 2026 года.
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