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УЕФА может запретить Англии участвовать в Евро
Из-за вмешательства правительства в футбольные вопросы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА может запретить Англии участвовать в Евро. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, УЕФА предупредила, что Англия может быть отстранена от участия в европейских соревнованиях, включая Евро, которое она будет принимать в 2028 году, если правительство будет вмешиваться в работу нового регулятора.
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Отмечается, что новый регулятор — представитель правительства, который будет осуществлять надзор за системой лицензирования английских клубов, проверять их владельцев и директоров, а также предоставит болельщикам право голоса при принятии ключевых решений.
УЕФА осуждает эту идею и уже направила письмо Лиге Ненди, которая является министром культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, с заявлением о том, что вмешательство правительства в развитие футбола не должно быть.
Напомним, свой следующий матч сборная Англии проведет 10 октября против Греции в Лиге Наций.
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