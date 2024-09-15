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УЕФА может запретить Англии участвовать в Евро

Англия

Из-за вмешательства правительства в футбольные вопросы

УЕФА может запретить Англии участвовать в Евро

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА может запретить Англии участвовать в Евро. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, УЕФА предупредила, что Англия может быть отстранена от участия в европейских соревнованиях, включая Евро, которое она будет принимать в 2028 году, если правительство будет вмешиваться в работу нового регулятора.

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Отмечается, что новый регулятор — представитель правительства, который будет осуществлять надзор за системой лицензирования английских клубов, проверять их владельцев и директоров, а также предоставит болельщикам право голоса при принятии ключевых решений.

УЕФА осуждает эту идею и уже направила письмо Лиге Ненди, которая является министром культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании, с заявлением о том, что вмешательство правительства в развитие футбола не должно быть.

Напомним, свой следующий матч сборная Англии проведет 10 октября против Греции в Лиге Наций.

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Англия
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
15.09.2024 в 14:32
Пчёлы против мёда ? Верится с трудом...
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Комментарии 2
oleg.m.3972 (Харьков)
15.09.2024 в 14:32
Пчёлы против мёда ? Верится с трудом...
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avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
15.09.2024 в 14:30
Коли уєфи переретворюються на мафію , сторюючи свої правила які протирічять чинному законодавству , то ламать їх найух до коліна ! І пох на той ногомя'ч !
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