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Арсенал сообщил, почему Зинченко и капитан команды пропустят матч против Тоттенхэма
Травмы помешают сыграть в дерби в полноценном составе
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" опубликовал стартовый состав на матч четвертого тура АПЛ против "Тоттенгема". Однако в заявке не было ни капитана Мартина Эдегора, ни украинца Александра Зинченко.
"Канониры" сообщили, что у норвежца травма лодыжки, а у украинца – голени. Сроки их восстановления неизвестны.
Эдегор получил повреждение в матче второго тура Лиги наций Норвегии против Австрии. Он не смог доиграть поединок и заранее покинул поле. Зинченко провел 84 минуты во встрече второго тура Украины против Чехии, но о его травме ничего не было известно.
Поединок между “Тоттенхэмом” и “Арсеналом” начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию противостояния.
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