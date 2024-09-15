Арсенал сообщил, почему Зинченко и капитан команды пропустят матч против Тоттенхэма

"Арсенал" опубликовал стартовый состав на матч четвертого тура АПЛ против "Тоттенгема". Однако в заявке не было ни капитана Мартина Эдегора, ни украинца Александра Зинченко.

"Канониры" сообщили, что у норвежца травма лодыжки, а у украинца – голени. Сроки их восстановления неизвестны.

Эдегор получил повреждение в матче второго тура Лиги наций Норвегии против Австрии. Он не смог доиграть поединок и заранее покинул поле. Зинченко провел 84 минуты во встрече второго тура Украины против Чехии, но о его травме ничего не было известно.

Поединок между “Тоттенхэмом” и “Арсеналом” начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию противостояния.