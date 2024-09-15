  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал сообщил, почему Зинченко и капитан команды пропустят матч против Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал сообщил, почему Зинченко и капитан команды пропустят матч против Тоттенхэма

Англия

Травмы помешают сыграть в дерби в полноценном составе

Арсенал сообщил, почему Зинченко и капитан команды пропустят матч против Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" опубликовал стартовый состав на матч четвертого тура АПЛ против "Тоттенгема". Однако в заявке не было ни капитана Мартина Эдегора, ни украинца Александра Зинченко.

"Канониры" сообщили, что у норвежца травма лодыжки, а у украинца – голени. Сроки их восстановления неизвестны.

Эдегор получил повреждение в матче второго тура Лиги наций Норвегии против Австрии. Он не смог доиграть поединок и заранее покинул поле. Зинченко провел 84 минуты во встрече второго тура Украины против Чехии, но о его травме ничего не было известно.

Поединок между “Тоттенхэмом” и “Арсеналом” начнется в 16:00. UA-Футбол проведет текстовую прямую трансляцию противостояния.

По теме
yellow-arrow
Хави Симонс попал в шорт-лист Ман Сити. Известно, когда подпишут нидерландца
yellow-arrow
Супердерби. Тоттенхэм - Арсенал. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч против Тоттенхэма
Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко Мартин Эдегор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter Арсеналу
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости