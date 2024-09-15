Хави Симонс попал в шорт-лист Ман Сити. Известно, когда подпишут нидерландца

Руководство "Манчестер Сити" нашло замену Кевину де Брюйне в случае его ухода. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, руководство "Манчестер Сити" заинтересовано в подписании Хави Симонса. 21-летний нидерландец на правах аренды выступает за "РБ Лейпциг", но его контракт с немецким клубом заканчивается летом 2025 года. Именно тогда "горожане" планируют подписать полузащитника.

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Напомним, что в нынешнем сезоне Хави Симонс сыграл в 4 матчах во всех турнирах, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.