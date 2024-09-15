АПЛ. Тоттенхэм – Арсенал 0:1. Много борьбы, моментов и страсти, но всего один гол

Александр Зинченко получил повреждение накануне этого матча, но не украинец был самой большой потерей в составе "канониров" накануне северо-лондонского дерби. Все-таки не успел восстановиться и хотя бы попасть в заявку на игру Мартину Эдегору, также не смогли сыграть Томиясу, Калафиори, Райс и несколько других уже второстепенных исполнителей. У Артеты было немало головной боли, впрочем, нужно было это все как-то решать.

Куда меньше кадровой беды было у Анхе Постекоглу. Возможно, это сыграло свою роль в том, как начался этот матч. Неплохо так "шпоры" захватили инициативу на своем поле и провели три опасные атаки, которые завершались ударами. В одном эпизоде не хватило нескольких сантиметров до плоскости ворот, а в другом — спас Давид Рая. Замечательное взаимодействие показали Кулусевски и Бреннан Джонсон.

Только после 20-й минуты команда Артеты немного пришла в себя и вообще вспомнила, зачем вышла на поле. В основном атаки шли через фланг Габриэла Мартинелли. Бразильский вингер сначала великолепно навесил на Кая Хаверца, удар которого потянул Викарио, а затем он сам прошел с фланга в центр после классной передачи и вместо того, чтобы отдать удобный пас под удар Сака, решил пробивать сам, получилось не очень удачно.

То есть матч был насыщен на эпизоды, хоть и голов в первом тайме так никто забить и не смог. Ближе к концу первой 45-минутки начали превалировать эмоции, которые являются неотъемлемой частью этих противостояний. От этого полетели и желтые карточки, в основном игрокам "Тоттенхэма".

Второй тайм начался в похожей манере, то есть команда Постекоглу снова захватила инициативу и систематически создавала давление на ворота Давида Раи, которому неоднократно приходилось вступать в игру. А "канониры" в основном играли на контратаках, после одной из таких удалось заработать угловой удар, после которого они и открыли счет во встрече. Подача от Сака и Габриэл убежал из-под опеки Ромеро и пробил головой почти без шансов для Викарио. 0:1. Открытая игра, где могли забить как одни, так и другие, впрочем открыл счет именно "Арсенал".

Если кто-то ожидал прямо большого нашествия на ворота Раи после пропущенного гола, то зря. Конечно, "шпоры" попытались отыграться, впрочем, когда команде Артеты уже было что защищать, то в обороне стало больше плотности, из-за чего Сону и его партнерам стало сложнее проходить эти редуты. Гости же ожидали своих контратак и не претендовали на контроль мяча, что логично.

В итоге, именно тот гол после стандарта решил судьбу всего поединка. После такого матча Постекоглу может жаловаться на результат, но вопросов к игре его подопечных много не будет. Артета получает чрезвычайно важную победу после того, как потерял очки с "Брайтоном". Особую важность этой победе придает и то, что некоторые ключевые игроки старта сегодня отсутствовали. Они поднимаются на 2-ю строчку, сразу за "Манчестер Сити", а "Тоттенхэм" остается 13-м, имея в активе 4 очка после 4 матчей.

АПЛ, 4-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Тоттенхэм" — "Арсенал" 0:1

Гол: Габриэл (64)

"Тоттенхэм": Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Кулусевски, Бентанкур (Сарр, 68), Маддисон (Вернер, 80) — Джонсон (Одобер, 68), Соланке, Сон

"Арсенал": Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер — Жоржиньо, Партей, Троссар (Жезус, 80) — Сака (Нванери, 86), Хаверц, Мартинелли (Стерлинг, 80)

Предупреждения: Удоджи (27), Бентанкур (32), Викарио (37), ван де Вен (45+2), Кусулевски (45+2) — Салиба (15), Тимбер (35), Жоржиньо (49)